Mercati | all’indomani della bocciatura comunitaria lo spread va a 321 punti | il Btp a 10

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Ennesima giornata di tensione sui titoli di Stato italiani con lotra Btp e Bund, che ha sfiorato quota 325per poi scendere a quota 321, dai 318 di martedì, con il rendimento del decennale italiano che è stabile al 3,60%. E si accorciano ancora le distanze tra Roma e Atene, con i relativi titoli di Stato a dieci anni che hanno un differenziale di rendimento di 65(4,25% il rendimento dei decennali ellenici). Male anche Piazza Affari chemanovra da parte dell’Ue ha perso l’1,69% a 18.485, aggiornando i minimi da dicembre 2016. Milano è stata la peggiore in Europa e ha guidato i ribassi quando, dopo un avvio in crescita, i listini hanno invertito la tendenza. A rendere la giornata difficile sono state anche le perdite su Wall Street. In Piazza Affari gli scambi sono stati condizionati dalle trimestrali e le banche sono state ...