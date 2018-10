Meghan incanta in abiti tradizionali | in visita alle isole Fiji

Meghan Markle incanta alle Fiji. Ma alla cena con i reali d’Olanda la più bella è Kate Middleton : Bagno di folla per il re Willem-Alexander e la regina Maxima d’Olanda in visita ufficiale a Londra. I sovrani dei Paesi Bassi sono stati accolti dalla regina Elisabetta II e da Carlo d’Inghilterra. Le due regine si sono scambiate un bacio simbolico come prevede il cerimoniale, mentre il re Willem-Alexander ha passato in rassegna le Horse Guards durante la parata con cui è stato accolto, seguito dal principe Carlo. Presente alla ...

Meghan Markle incinta e Harry d'Inghilterra - innamoratissimi alla festa hippie sulla spiaggia di Sidney. E la duchessa incanta tutti : E dopo le considerazioni di Harry - che ha sottolineato quanto lo sport possa aiutare e come la richiesta di aiuto sia un segno di forza piuttosto che di debolezza - Meghan si è lasciata andare a ...

Meghan Markle incanta col look casual in Australia e si commuove : Harry e Meghan Markle hanno visitato la città di Dubbo durante il secondo giorno in Australia. I Duchi del Sussex hanno vissuto un tenero imprevisto mentre venivano accolti all’aeroporto da una schiera di bambini festanti. Quando è arrivato il suo turno per salutare la coppia reale, il piccolo Luke Vincent, 5 anni, è corso incontro a Harry abbracciandolo. Il Principe è stato piacevolmente sorpreso e ha scherzato e giocato col bimbo che non ...

Meghan Markle incanta Sydney mostrando il pancino con l’abito bianco : Meghan Markle e Harry hanno iniziato il tour in Australia con l’annuncio della gravidanza della Duchessa. Lady Markle ha incantato Sydney mostrando per la prima volta il pancino. Il primo look da lei sfoggiato a Sydney è un tubino bianco minimal nelle linee ma non nel prezzo (1.550 euro circa) della stilista australiana Karen Gee. L’outfit è splendido e ha il pregio di svelare le forme arrotondate della gravidanza. Meghan abbina ...

Eugenie di York - matrimonio davanti a 850 invitati : incantano Meghan - Charlotte e Bocelli : Emozione nella cappella di St George del Castello di Windsor in Inghilterra per il secondo matrimonio reale dell'anno. La 28enne principessa Eugenie - figlia del principe Andrea e di Sarah...

Eugenie di York - sì principesco davanti a 850 invitati : incantano Meghan - Charlotte e Bocelli : Si celebra oggi a Windsor il secondo matrimonio reale dell'anno. Dopo Harry e Meghan, tocca alla principessa Eugenie - figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, nipote della regina e nona in ...

Nozze Eugenia di York : Kate sfiora l’incidente - Meghan incanta e la sposa si supera : Meghan Markle conquista la corona di più elegante al matrimonio di Eugenia di York e Jack Brooksbank. A 5 mesi dalle sue Nozze con Harry, la Duchessa del Sussex incanta ancora al Castello di Windsor con un raffinato look blu, firmato Givenchy, lo stilista che ha creato anche il suo abito da sposa. L’outfit di Meghan è essenziale: soprabito navy dal quale si intravede un vestito dello stesso colore, cappello discreto di Noel Stewart, clutch ...

Meghan e Kate incantano per stile ed eleganza alle nozze reali di Eugenie : È trascorso qualche mese dal matrimonio di Harry e Meghan, e per la famiglia reale è già tempo di festeggiare altre nozze. La principessa Eugenia pronuncia il suo "I will" a Jack Brooksbank e tra gli invitati non potevano mancare anche Meghan e Kate, accompagnate dai reciproci consorti.Tra le due duchesse è una sfida di eleganza e stile. Per l'occasione, la moglie di William ha scelto un abito col ciclamino, con ...