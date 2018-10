Mef | Tria contro Casalino ' Non commento volgarità e minacce' M5S ' Faccia pulizia al

Tria : ‘Spread a 320 insostenibile a lungo. Casalino? Non commento minacce’. M5s : ‘Pensi a fare pulizia al Mef’ : “Lo spread a 320 è un livello che non possiamo considerare di mantenere troppo a lungo”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, intervistato a “Porta a porta” ha analizzato la situazione dell’Italia dopo la bocciatura Ue sulla manovra. Ma ha anche specificato: “Non ci sono motivi fondamentali che giustifichino questi livelli. I fondamentali dell’Italia sono solidi”. Il problema “è ...

Tria difende Garofoli dal M5S : "La norma sulla Croce Rossa serviva a pagare il Tfr ai lavoratori : l'attacco al Mef è irrazionale" : "E' del tutto privo di fondamento e irrazionale l'attacco rivolto al Capo di Gabinetto del Mef, Roberto Garofoli, e al Ragioniere Generale dello Stato, Daniele Franco", in merito ai provvedimenti relativi alla Croce Rossa. Lo afferma il ministro dell'Economia Giovanni Tria in una nota. Garofoli era finito nel mirino degli esponenti del M5S Vittoria Baldino ed Elio Lannutti che ne avevano chiesto le dimissioni."La norma proposta, e sollecitata da ...

Alitalia pubblica - Di Maio annuncia Mef tra gli azionisti. Altolà di Tria. Fs interessata : Una compagnia di bandiera controllata dallo Stato attraverso il Tesoro. Ma l'ipotesi del ministro dello Sviluppo economico è stata stoppata dal titolare del dicastero interessato. 'E' nel contratto di ...

