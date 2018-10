Medicina | in Italia le malattie cardiovascolari costano 21 miliardi l’anno

L'intelligenza artificiale piace agli italiani - per 8 su 10 aiuterà la Medicina : A 4 su 10 , 39%, , addirittura, piacerebbe vivere in un mondo in cui la maggior parte dei bisogni di salute è gestita dalle nuove tecnologie. Il 58% degli abitanti della Penisola confida che potranno ...

Ricerca - l’AI piace agli italiani : per 8 su 10 aiuterà la Medicina : Non pare esserci rivalità tra uomo e robot quando si pensa alla salute. Per gli italiani, infatti, quella con le nuove tecnologie è piuttosto un’alleanza in cui riporre grandi speranze: quasi 8 su 10 (il 77%) ritengono importante che l’Ai, l’intelligenza artificiale, venga utilizzata di più nella medicina del futuro. E’ quanto emerge da un’indagine condotta dall’istituto Eikon su mille italiani dai 18 ai 65 ...

A Cuneo le Decime Giornate Piemontesi di Medicina Clinica con 110 relatori e moderatori da tutta Italia - VIDEO - : Il ragionamento clinico, Vincenzo Crupi professore associato di Filosofia della Scienza all'Università di Torino, il valore dell'anamnesi, Franco Aprà Direttore del Dipartimento di Medicina all' ASL ...

Test Medicina 2018 - il più bravo d’Italia è Filippo : “Sapevo di aver fatto bene - ma non speravo nel primo posto” : Chi è arrivato primo al Test di Medicina 2018? Filippo Mirandola, 19 anni di Verona, ed ex studente del liceo scientifico Messedaglia, è riuscito a ottenere il punteggio più alto nella graduatoria nazionale di merito, sbaragliando la concorrenza di più di 60mila candidati: "A chi vuole provarci dico: preparatevi bene durante l'anno ma non vi ammazzate di studio durante l'estate. Trovate un equilibrio".Continua a leggere

Nobel per la Medicina 2018 - Biffoni (ISS) : se l’Italia vuole vincerlo “deve investire di più nella ricerca” : Se l’Italia vuole aggiudicarsi il Nobel per la Medicina “deve investire di più nella ricerca. Oggi abbiamo delle carenze nella sistematicità, nell’organizzazione e nei finanziamenti, più bassi rispetto agli altri Paesi“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Salute Mauro Biffoni, direttore del Dipartimento di oncologia e Medicina molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità, in riferimento all’assegnazione del ...

Miss Italia 2018 – Chiara Bordi madrina di ‘Real Bodies’ : “io esempio vivente della bioMedicina” : Chiara Bordi a Milano per la mostra internazionale di Anatomia “Real Bodies, oltre il corpo umano” Chiara Bordi, dopo la sua partecipazione a Miss Italia 2018, sarà alla mostra internazionale di Anatomia “Real Bodies, oltre il corpo umano”. La reginetta, classificatasi terza al concorso di bellezza, presenzierà al taglio del nastro all’opening milanese di Spazio Ventura XV e sarà madrina dell’evento. Chiara ha poi ...

Trapianto di faccia a Roma - Zingaretti : “Scritta nuova pagina della Medicina in Italia” : “Complimenti alla squadra di medici che nell’ospedale Sant’Andrea di Roma ha scritto una nuova pagina della medicina in Italia. Un intervento di 27 ore – tecnicamente riuscito – che ha visto alternarsi chirurghi, anestetisti e infermieri per un Trapianto unico, reso possibile grazie alla generosita’ dei familiari della donatrice. La sanita’ della Regione Lazio si dimostra ancora una volta ...

Medicina - emicrania incubo per 7 milioni di italiani : arriva la prima cura specifica : emicrania, “una malattia neurologica vera e propria e non un sintomo di altri disturbi, di cui soffre il 12% della popolazione mondiale, circa 7 milioni di italiani, in particolare fra i 20 e i 50 anni, e soprattutto donne. Di questi 7 milioni di connazionali, oggi il 30% (oltre 2,2 mln) dovrebbe seguire, oltre a quella sintomatica, anche una terapia preventiva. Ma ci sono alcuni ostacoli che impediscono il corretto trattamento di questi ...

Spread e debito pubblico italiano. Inquietudine e tormento… La Medicina? Riforme - risparmi e meno burocrazia. : Da sapere: gli investitori " non è una novità " chiedono tassi modestissimi, per Bot emessi da Paesi, ad economia forte, e tassi alti, per Bot, emessi da Paesi ad economia debole… A favorirci, con ...