Maxi Concorso Regione Campania | 10 mila assunzioni in arrivo | ecco la Delibera

Pensioni scuola ultime notizie - Quota 100 da esodo e il Miur pensa ad un Maxi -concorso : Quale sarà l’impatto dell’introduzione di Quota 100 sul comparto scuola , e in generale, sulla Pubblica Amministrazione? Il Sole 24 ore parla di ‘un numero che circola da qualche settimana sul possibile impatto di “ Quota 100” sul pubblico impiego’. Si parla addirittura di 160mila dipendenti della Pubblica Amministrazione disposti a lasciare il proprio posto per accedere alla pensione. C’è chi la ritiene una buona ...

Scuola - in arrivo Maxi Concorso per l’assunzione di 12mila docenti di educazione fisica : Il ministro Bussetti ha annunciato che a breve arriverà un maxi concorso riservato agli insegnanti di educazione della Scuola primaria: in tutto, le assunzione previste sarebbe 12mila, in attesa di conoscere requisiti e scadenze: "Lo sport aiuta i bambini a crescere e a saper rispettare le regole, necessarie per la formazione del cittadino del futuro".Continua a leggere