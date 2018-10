Marzia Bisognin ' CutiePie' lascia YouTube

Marzia Bisognin - la youtuber che va dalla bolla alla vita : “Sento che per me è il momento di provare qualcosa di nuovo”. E’ il lascito morale di Marzia Bisognin , 26 anni di Arzignano (Vicenza) prima di suicidare il suo canale YouTube (beauty e design) con 6,7 milioni di seguaci e un fatturato di tutto rispetto. Marzia , per i suoi sostenitori CutiePie Marzia (dolcissima Marzia ), sceglie tra la bolla di internet e la vita , quest’ultima. Vuole appunto provare qualcosa di nuovo: cioè vivere. La vita , con le ...

Marzia Bisognin lascia YouTube : “Mi sento pronta per qualcosa di diverso - non voglio forzarmi a continuare” : “Ho amato ogni singolo momento della mia esperienza su YouTube. Ma non voglio forzarmi a continuare quando sento di essere pronta per qualcosa di diverso”. Con queste parole Marzia Bisognin, tra le YouTuber italiane più famose al mondo, ha annunciato ai suoi 7,5 milioni di follower di voler dire addio a YouTube. “Soprattutto quest’anno ho faticato a trovare una ragione per continuare“, ha spiegato. Diventata celebre ...