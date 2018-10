Mario Biondi | al via il tour con Quintorigo A Roma sarà all' Auditorium il 27 dicembre

A2a : per i suoi 10 anni doppio compleanno con Mario Biondi e Kitonb Project - 2 - : Tra i primi operatori in Italia nel teleriscaldamento, con oltre 25mila utenze, il gruppo partecipa a pieno titolo nell'economia circolare delle città. Con più di 5 milioni di tonnellate di rifiuti ...

A2a : per i suoi 10 anni doppio compleanno con Mario Biondi e Kitonb Project (2) : (AdnKronos) - Il primo appuntamento è in programma domani, 17 ottobre, a Milano, con una grande serata di jazz al Teatro Dal Verme. Sul palco saliranno Mario Biondi , Nick the Nightfly e la sua orchestra, il trombettista Emilio Soana, tra le migliori prime trombe della scena internazionale, il sassof

A2a : per i suoi 10 anni doppio compleanno con Mario Biondi e Kitonb Project : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - Un doppio compleanno per festeggiare i primi dieci anni di A2a; due eventi che rappresentano al tempo stesso un tributo e un ringraziamento alle città di Milano e Brescia, per spegnere virtualmente le prime '10 + 100' candeline del gruppo assieme alle istituzioni e ai c