Marina del Canaletto | bocciato l' appello degli ultimi due concessionari

Rapinato dopo la chiusura il titolare della tabaccheria della piazza di Punta Marina : Rapinato il titolare della tabaccheria di piazza San Massimiano, a Punta Marina . Il fatto è avvenuto attorno alle 20 di sabato sera, dopo la chiusura dell'esercizio, a pochi passi, in via Al Lido. L'...

Mediaset - Silvia Berlusconi e il pressing di Marina per vendere. Fedele Confalonieri : 'Tutto falso' : 'Non è vero' che la presidente di Fininvest Marina Berlusconi stia spingendo il padre Silvio a vendere Mediaset . Lo smentisce il presidente del gruppo televisivo, Fedele Confalonieri , al suo arrivo ...

Le esplode portatile della Confederazione - ferita Marina Carobbio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Manuale dell'anima in pace - Marina Marotta presenta il suo libro venerdì 12 a Varcaturo. : L'autrice Marina Marotta insegna Diritto ed Economia politica da oltre trenta anni nella soleggiata terra di Pozzuoli. Ha conseguito i titoli di Formazione in Arte, Psicologia e Teologia presso ...

La Marina del Marocco spara su barcone di migranti - 16enne ferito : Una nave della guardia costiera marocchina ha aperto il fuoco per bloccare un barcone che trasportava 60 migranti al largo di Gibilterra, ferendo un ragazzo di 16 anni. L'episodio si è verificato tra ...

Matteo Salvini si veste da "uomo d'ordine". Ma indossa le stellette della Marina vietate dalla legge. Ed è anche recidivo : È il fascino della divisa mescolato alla pulsione da spot. Matteo Salvini è passato dalle felpe leghiste con denominazioni di città alle tenute dei corpi dello Stato. Prima quella da poliziotto, facendo infatti arrabbiare i sindacati quando a Ponte di Legno ha sfoggiato la maglietta della Pubblica sicurezza, e ora si è spinto oltre. Su Facebook posta un suo selfie in cui si notano le stellette della maglia della ...

Ambiente - PCB e orche : per la specie Marina rischio declino del 50% entro fine secolo : In un recente articolo pubblicato sulla prestigiosa Rivista Science dal dr Jean Pierre Desforges e collaboratori è stato predetto un drammatico declino numerico, superiore al 50%, che di qui alla fine di questo secolo interesserà la popolazione mondiale di orche (Orcinus orca). La causa di questo impressionante calo demografico è stata ascritta dagli autori del succitato articolo alle elevate concentrazioni di policlorobifenili (PCB) che le ...

Marina d’Arechi - Italia Nostra : “Progetto stravolto. E società ha assunto figlia del dirigente che firmò la concessione” : C’è un esposto di sei pagine depositato nei giorni scorsi in Procura che potrebbe riscrivere la storia e il futuro del porto turistico di Marina d’Arechi a Salerno, progettato dieci anni fa da Santiago Calatrava, una delle archistar di cui fece incetta Vincenzo De Luca durante le giunte che disseminarono di opere pubbliche la città. L’esposto è firmato dagli ambientalisti di Italia Nostra e dal gruppo di cittadinanza attiva ‘Figli delle ...

Diano Marina. I sommozzatori del C.N. e S. e la camera iperbarica della Polizia di Stato al Windfestival : Si chiude oggi il Windfestival di Diano Marina, evento che ha visto come protagonisti appassionati degli sport acquatici provenienti da tutto il mondo. Anche la Polizia di Stato ha partecipato alla manifestazione, facendo arrivare per l'occasione la camera iperbarica in uso al Centro Nautico e sommozzatori di La Spezia, unico esemplare nel suo ...