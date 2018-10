Maria Monsè | età | altezza | peso | marito | figlia

caffeinamagazine

: Permalosa, responsabile, altruista e... non teme niente e nessuno ?? Maria Monsè entrerà nella Casa di #GFVIP! - GrandeFratello : Permalosa, responsabile, altruista e... non teme niente e nessuno ?? Maria Monsè entrerà nella Casa di #GFVIP! - LucaCharmedFan : RT @MarcomelC: Maria Monsè deve parlare solo della Marchesa perchè è l'unico motivo per cui è là dentro #gfvip - LucaCharmedFan : RT @AppleQuiSid: Maria Monsé alla Marchesa: 'Tu devi ringraziare che Lory Del Santo HA AVUTO UNA DISGRAZIA, sennò non c'eri qui, nelle prim… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Gli anni Novanta sono stati il periodo in cui la televisione ha sfornato un gran numero di programmi per ragazzi. Tra questi, nel luglio del 1995 su Raidue debutta Go-Cart, all’interno del quale vengono trasmessi esclusivamente cartoni della Warner Bros. Tra un cartoon e l’altro si torna in studio, dove si tengono dei giochi telefonici a premi dedicati ai piccoli telespettatori. In studio c’è, giovane conduttrice che presenta i cartoni animati e interagisce con i ragazzi che chiamano per partecipare ai giochi. Go-Cart va avanti fino al 1997, anno in cui viene mandato in pensione. Al suo posto vengono dapprima mandati in onda gli episodi di Tom & Jerry, e successivamente la trasmissione “Arriba!!! Arriba!!!” condotta da Heather Parisi che, però, non ha la stessa fortuna del suo predecessore.Il volto noto di Go-Cart, la ...