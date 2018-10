Maria De Filippi e la ' censura' in Rai | Aldo Grasso | ' Errore del servizio pubblico'

Uomini e Donne - trono over : Angela umilia Raffaele e lo fa piangere. La reazione di Maria De Filippi : Continuano a tenere banco, a Uomini e Donne trono over, le uscite di Angela. E martedì 23 ottobre è andata in onda una delle esterne più attese di questi primi mesi: la valutazione della casa del cavaliere Raffaele da parte di Angela. Nella puntata di Uomini e Donne al centro delle cronache ci sono stati i due signori che hanno voluto commentare la loro uscita. L’appuntamento odierno del dating-show di Maria De Filippi è iniziato con una ...

Gabriele Costanzo fidanzato : ecco chi è la ragazza del figlio di Maurizio e Maria De Filippi : Gabriele Costanzo, figlio 26enne del giornalista e conduttore tv Maurizio e Maria De Filippi, si è fidanzato. Ad annunciarlo è lui stesso giovane sul suo account Instagram, dove ha pubblicato uno scatto che lo ritrae mentre bacia la sua ragazza. Di lei al momento si sa soltanto poco. La giovane si chiama Giorgia Milanini, ha lunghi capelli castani, un fisico notevole e non fa parte del mondo dello spettacolo. “Sceglimi sempre”, scrive Gabriele ...

Selvaggia Lucarelli osptie di Caterina Balivo : «Rimango a Ballando con le Stelle. Maria De Filippi non mi ha mai chiamata». : Selvaggia Lucarelli , ospite oggi a Vieni da Me su Rai1, ha smentito le voci sulla sua partecipazione al talent Amici . 'Rimango a Ballando con le Stelle perché mi diverto tantissimo. Maria non mi ha ...

Il video che non vedrete mai in onda : Maria De Filippi bloccata a Vieni da me GUARDA : Caterina Balivo ha invitato Maria De Filippi a Vieni da me , ma l'intervista realizzata nel segmento Tè delle Principesse non è stata mandata in onda nella puntata di lunedì 22 ottobre come era stato ...

Vieni da me - bloccata l'intervista a Maria De Filippi : ecco il video che non vedrete mai in onda : Caterina Balivo invita Maria De Filippi a Vieni da me, ma l'intervista realizzata nel segmento Tè delle Principesse non è stata mandata in onda nella puntata di lunedì 22 ottobre come era stato ...

Amici di Maria De Filippi - Elodie Di Patrizi e il retroscena su Emma : perché l'amicizia è finita : Ha fatto molto scalpore il distacco tra le due amiche e colleghe Elodie Di Patrizi ed Emma Marrone il motivo di questa drastica decisione se ne era già parlato ma ancora una volta a tornare sulla ...

Amici di Maria De Filippi - trattative in corso per avere Asia Argento in giuria : Secondo il sito BitchyF, Asia Argento potrebbe approdare ad Amici di Maria De Filippi nella fase serale del programma. Dopo essere stata licenziata da X Factor per la nota vicenda delle molestie all'...

Amici di Maria De Filippi - scandalo Irama : 'Fare a pugni con quel trans' - lo massacrano così : Bufera social su Irama . Nel pezzo Stanotte , contenuto nel nuovo album Giovani , il vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi canta una strofa molto contestata: 'Voglio chiudermi in ...

Asia Argento da XFactor a giudice di Amici : lo scippo di Maria de Filippi? : Asia Argento pronta a ripartire dopo l'addio a XFactor . Maria de Filippi cerca l'ennessimo colpaccio. Dopo Mara Maionchi e Morgan, divenuti giudici di Amici dopo le esperienze a XFactor, ecco ...

UeD news : Nilufar e Giordano contro Nicolò - Maria De Filippi non ci sta : Uomini e Donne news: Nilufar e Giordano accusano Nicolò, ma interviene Maria De Filippi Nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno un confronto con Nicolò Ferrari. Scendendo nel dettaglio, i tre hanno condiviso ben due percorsi in televisione. Ricordiamo che quando Nilufar stava sul trono […] L'articolo UeD news: Nilufar e Giordano contro Nicolò, Maria De Filippi non ci sta proviene ...

Maria De Filippi : ”Mi piacerebbe diventare nonna”. Ma all’improvviso l’ospitata da Caterina Balivo viene bloccata dalla Rai. Scopri il perchè : Un tweet di qualche ora fa lanciato dall’account di Vieni da Me annunciava la presenza di Maria De Filippi nella puntata del programma di Caterina Balivo di lunedì 22 ottobre. Quella della De Filippi... L'articolo Maria De Filippi: ”Mi piacerebbe diventare nonna”. Ma all’improvviso l’ospitata da Caterina Balivo viene bloccata dalla Rai. Scopri il perchè proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen combina un casino e Maria De Filippi la sgrida : A "Tu sì que vales", Maria De Filippi di nuovo protagonista. Com'è noto, la moglie di Costanzo non ha peli sulla lingua e dopo aver bacchettato una concorrente colpevole di essersela presa ...

Vieni da me - saltal'intervista di Caterina Balivo a Maria De Filippi : 'Telefonata al veleno al dg Salini' : Fine della pace televisiva tra Rai e Mediaset : a Vieni da me salta all'ultimo minuto la messa in onda dell'intervista di Caterina Balivo a Maria De Filippi , volto-simbolo di Canale 5 e di Cologno ...

Maria De Filippi bloccata : salta l’ospitata a Vieni da Me : Vieni da Me: la Rai blocca l’intervista a Maria De Filippi La Rai ha bloccato l’intervista a Maria De Filippi. La conduttrice di Uomini e Donne doveva essere ospite di Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo nel primo pomeriggio del primo canale della Tv di Stato. L’ospitata era stata annunciata qualche ora fa sui profili ufficiali social della trasmissione. Secondo indiscrezioni, il Direttore Generale Fabrizio ...