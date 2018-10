Marco Travaglio | sul Fatto Quotidiano si umilia da solo | ' La prova che non sono servo del

Marco Travaglio dopo la condanna a risarcire Tiziano Renzi : "Ancora un paio di mazzate come queste e Il Fatto chiude" : La sentenza del Tribunale civile di Firenze che condanna in primo grado Il Fatto Quotidiano al pagamento di un risarcimento di 95 mila euro a Tiziano Renzi, papà dell'ex premier, "mette a rischio la sopravvivenza del nostro giornale e ci costringe a rivolgerci subito a voi lettori. Perché abbiamo bisogno di voi". A scriverlo è il direttore Marco Travaglio, assicurando che "pagheremo il dovuto e ci appelleremo per farci ...

Marco Travaglio - il diktat al premier Giuseppe Conte : 'Torni al contratto di governo oppure...' : Peccato veniale, quello dei 5 Stelle a Ischia, e peccato mortale, quello della lega sul condono,. Marco Travaglio , nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano , non usa mezzi termini per dire la sua sul ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news e svela cosa è davvero successo tra Lega e M5s sul condono fiscale : E’ vero che i Cinque stelle hanno firmato un mega condono e poi se ne sono accorti e se ne sono pentiti? E’ vero che tutta l’Europa è preoccupata perché l’Italia vara il reddito di cittadinanza? E’ vero che Angela Merkel ha incontrato Giuseppe Conte e ha promosso le sue riforme che l’hanno molto impressionata? Questa settimana Marco Travaglio in esclusiva su Loft smonta queste tre fake news per il 40esimo ...

Elisabetta Casellati - la campagna di Marco Travaglio per massacrarla : soldi - come vuole rovinarla : Si chiama Elisabetta Casellati il nuovo nemico pubblico di Marco Travaglio . Il direttore del Fatto quotidiano da una manciata di giorni l'ha messa nel mirino per il vitalizio percepito dalla ...

George Soros - il re dei migranti e il clamoroso siluro di Marco Travaglio : 'Come ha fatto i soldi veramente' : 'Ai complottisti - si legge - non si può dire non abbia offerto il fianco lui stesso attraverso memorabili operazioni speculative che hanno destabilizzato l'economia nazionale di almeno tre Paesi'. ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che Bankitalia è un’autorità di controllo indipendente? : E’ vero che in Italia ci vuole una legge sulla legittima difesa perché altrimenti coloro che giustamente sparano ai ladri che minacciano la loro vita finiscono per anni e anni sotto processo tra angherie e odissee infinite? E’ vero che in Italia la Banca d’Italia è il principale o comunque uno dei principali controllori indipendenti dell’attività del governo e quindi ha tutto il diritto di dire la governo quali leggi fare ...

Buon compleanno Arturo Brachetti - Marco Travaglio - Antonio di Natale… : Buon compleanno Arturo Brachetti, Marco Travaglio, Antonio di Natale… …Giorgio La Malfa, Ricciotti Greatti, Paul Simon, Pamela Tiffin, Oliviero Diliberto, Marco Doria, Stefano Pedica, Maria Paola Merloni, Dario Ballantini, Ian Thorpe, Filippo Scicchitano… Oggi, 13 ottobre, compiono gli anni: Francesco Volpi, aviatore; Lily Vincenti, attrice; Lino Morbioli, ex calciatore; Sergio Tarquinio, fumettista, pittore, incisore; Giorgio Stegani, regista, ...

Marco Travaglio - la demolizione politica e umana di Danilo Toninelli : 'Sono a disagio con lui' : 'Dobbiamo confessare un certo disagio'. Marco Travaglio mette nero su bianco la demolizione politica, professionale e umana di Danilo Toninelli . Il ministro grillino delle Infrastrutture, tra gaffe ed espressioni, facciali, verbali e social, fuori luogo è ormai la parodia di se stesso, ma l'...

Uomini e donne - Tina Cipollari fa coppia con Marco Travaglio? A Che tempo che fa il siluro di Nino Frassica : La più improbabile delle coppie? Quelle composta da Marco Travaglio e Tina Cipollari , il direttore del Fatto Quotidiano e la protagonista di Uomini e donne , il programma di Maria De Filippi su ...

Marco Travaglio sbeffeggia Severgnini e Cazzullo : "Come nonne e zie di famiglia" : Marco Travaglio ha messo nel mirino Beppe Severgnini e Aldo Cazzullo . Il direttore di Sette e la firma del Corriere della Sera sono i protagonisti dell'editoriale di oggi del direttore de Il Fatto ...