Marce bassissime per Wind Tre sullo streaming | confronto velocità con Iliad impietoso

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Non è un periodo particolarmente fortunato perTre, soprattutto per quanto riguarda una questione delicata come quella della qualità della Rete con relativocon. Dopo aver fatto un punto della situazione a proposito delle frequenze del 5G, attraverso un approfondimento pubblicato sulle nostre pagine pochi giorni fa, oggi tocca analizzare un altro raffronto ritenuto importante dagli utenti. Mi riferisco alla riproduzione dei video indirettamente con il gestore di riferimento.Scendendo maggiormente in dettagli, non possiamo non prendere in esame alcuni verdetti giunti direttamente da una fonte affidabile come OpenSignal, che ha confrontato le varie compagnie telefoniche proprio sotto questo punto di vista. Chi è che domina in questo particolare contesto? Le prime due posizioni del ranking se vogliamo sono scontate, in quanto troviamo TIM davanti a tutte ...