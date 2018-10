Mar Nero | scoperto il relitto intatto più antico di sempre Helen Farr “Sembra di tornare

Eni - uscita da jv con Rosneft su Mar Nero ma rapporti ottimi : Roma, 24 ott., askanews, - L'italiana Eni ha lasciato il progetto di esplorazione con Rosneft per la ricerca di idrocarburi nel Mar Nero per il quale era stata creata una joint venture, a causa delle ...

Negli abissi del Mar Nero il relitto intatto più antico al mondo : È come aprire una finestra su un altro mondo : quando abbiamo esaminato il video e abbiamo visto apparire la nave, così perfettamente conservata, ci siamo sentiti come se avessimo fatto un viaggio ...

Mar ca : Lopetegui verso l'esonero - Real Madrid pronto a promuovere Solari : Momento complicatissimo, risultati che non arrivano e la panchina di Lopetegui che traballa pericolosamente. La vittoria in casa Real Madrid manca ormai dal 22 settembre, da quando i blancos ...

Mattino Cinque - scontro in diretta tra Federica Panicucci e il genero della Marchesa d’Aragona : A Mattino Cinque è andato in scena uno scontro tra la padrona di casa, Federica Panicucci, e un ospite, ovvero Gianalberto Scarpa Basteri, avvocato e soprattutto genero della Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona. O presunta tale, perché è di questo che i principali salotti Mediaset si stanno occupando ultimamente: capire se la Del Secco, ora nella Casa del GF Vip, sia o non sia una nobile. C’è chi si dice convinto, infatti, che in ...