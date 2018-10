Mar Nero | scoperto il relitto della “nave di Ulisse” | “Ha 2400 anni ed è la più antica

ilfattoquotidiano

: Negli abissi del Mar Nero il relitto intatto più antico al mondo [news aggiornata alle 22:46] - repubblica : Negli abissi del Mar Nero il relitto intatto più antico al mondo [news aggiornata alle 22:46] - RaiNews : In fondo al Mar Nero la nave più antica mai rinvenuta: ha 2400 anni ? - MediasetTgcom24 : Negli abissi del Mar Nero trovato il relitto più antico del mondo #MarNero -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Il“nave di Ulisse“, come è già stata ribattezzato, è adagiato sui fondali del Marda, praticamente intatto, e secondo gli storici potrebbe essere la nave piùdel mondo mai ritrovata. L’imbarcazione è lunga 23 metri e secondo gli storici è molto simile alla nave del mitico eroe greco Ulisse raffigurata su un antico vaso, da qui il nome. Il reperto, individuato a circa 2000 metri sotto il livello del mare – e destinato per il momento a restare lì -, è completo di albero, timone e postazioni per gli addetti ai remi. Secondo le ricostruzioni, quel tipo di nave veniva usata per i commerci ed era originariaGrecia classica.Il suo eccezionale stato di conservazione è dovuto alle condizioni di mancanza d’ossigeno a quella profondità, oltre che al particolare habitat di un bacino chiuso e preistorico come il Mar. A ...