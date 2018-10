Mar Nero | il relitto di una nave greca di 2 400 anni fa | quasi intatta

Negli abissi del Mar Nero il relitto intatto più antico al mondo : È come aprire una finestra su un altro mondo : quando abbiamo esaminato il video e abbiamo visto apparire la nave, così perfettamente conservata, ci siamo sentiti come se avessimo fatto un viaggio ...

Mar ca : Lopetegui verso l'esonero - Real Madrid pronto a promuovere Solari : Momento complicatissimo, risultati che non arrivano e la panchina di Lopetegui che traballa pericolosamente. La vittoria in casa Real Madrid manca ormai dal 22 settembre, da quando i blancos ...

Mattino Cinque - scontro in diretta tra Federica Panicucci e il genero della Mar chesa d’Aragona : A Mattino Cinque è andato in scena uno scontro tra la padrona di casa, Federica Panicucci , e un ospite, ovvero Gianalberto Scarpa Basteri, avvocato e soprattutto genero della Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona. O presunta tale, perché è di questo che i principali salotti Mediaset si stanno occupando ultimamente: capire se la Del Secco, ora nella Casa del GF Vip, sia o non sia una nobile. C’è chi si dice convinto, infatti, che in ...

Di Maio e il decreto s Mar rito - social scatenati 'Si sarà perso nel tunnel del Brennero' : C'è chi evoca Mano, il perso naggio della famiglia Addams che si muoveva in incognito in una scatola nera, spostando oggetti e rispondendo anche al telefono. E chi prospetta la sola soluzione efficace: ...

Mar tina : governo per evasori - lavoro nero : 14.48 "Nel governo si stanno scannando tra Lega e Cinque Stelle ma la cosa incredibile è che alla fine stanno sostenendo gli evasori fiscali contro i contribuenti onesti e il lavoro nero contro il lavoro nelle regole". Così il segretario del Pd, Martina , arrivando a Torino all'iniziativa del partito su istruzione, sanità, lavoro e welfare, la seconda piazza tematica dopo quella di Palermo sull'Europa, in vista del Forum di Milano.

Provate a far diventare completamente nero lo schermo dello sMartphone nel rompicapo black : black è un rompicapo dall'aspetto minimale in cui dovrete trovare il modo corretto per far diventare nero lo schermo dello smartphone. Ogni livello ha un suo modo di essere risolto e sta a voi scoprirlo, trascinando il dito sull'area di gioco, toccando elementi specifici nell'ordine corretto, spostando o ruotando degli oggetti ecc. L'articolo Provate a far diventare completamente nero lo schermo dello smartphone nel rompicapo black proviene da ...