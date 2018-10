Manuel Careddu | fermata una sesta persona | Ha aiutato a nascondere il corpo

Manuel Careddu - c’è un sesto arrestato. L’intercettazione : “Non è un gioco… quello di ammazzare va bene… è il dopo” : Per l’omicidio di Manuel Careddu , il 18enne di Macomer ucciso l’11 settembre scorso, c’è un sesto giovane arrestato. Nicola Caboni, secondo gli inquirenti, avrebbe aiutato almeno uno dei presunti assassini ad occultare il corpo della vittima nelle campagne di Ghilarza. Al termine di un lungo interrogatorio nella caserma dei carabinieri, Caboni è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per soppressione di cadavere. Il nome di Caboni ...

Manuel Careddu - l'autopsia conferma : ucciso con colpi di piccone alla testa : A compiere le analisi sul corpo del 18enne di Macomer è stato lo stesso medico legale dei casi di Cogne e Garlasco. Dalle intercettazioni, intanto, emerge come i cinque indagati avessero pensato nei minimi dettagli il piano per l'omicidio

Manuel Careddu - l’autopsia : “Morto per i colpi alla testa - cranio fratturato in più punti” : l’autopsia sul corpo del diciottenne di Macomer (Nuoro) Manuel Careddu è stata effettuata da Roberto Testi, super perito che in passato ha lavorato sull'omicidio di Cogne, quello di Simonetta Cesaroni e quello di Garlasco. L’esame ha confermato che la morte del giovane è avvenuta per i colpi ricevuti in testa, aveva il cranio fratturato in più punti.Continua a leggere