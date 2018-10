Manovra | Tria | spread impatta banche | vedremo prossimo mese se intervenire

Manovra : Tria - regole Ue già violate da Germania e Francia : Roma, 24 ott. , AdnKronos, "È la prima volta" che la Commissione Ue boccia una Manovra "da quando esiste questa giunta di regole denominate Fiscal compact". Lo ha chiarito il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Porta a Porta. Nelle prime due decadi circa dall'introduzione dell'euro "le regole sono state molto spesso violate, per primi da Germania e Francia, e non sono neanche state ...

Manovra - Tria prova a tenere aperto il dialogo - ma il M5s l'attacca ancora : 'Lo spread a 320 punti non si può sostenere a lungo' avverte il ministro dell'economia. Conferma che non esiste il piano B e che confida nel dialogo con l'Europa -

Manovra - Tria : 'Lo spread sopra quota 300 mi preoccupa - non possiamo reggere a lungo questo livello' : L'impennata dello spread preoccupa il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che ammette: "E' chiaro che questi livelli , il differenziale Btp/Bund ha chiuso mercoledì a 321 punti base, pongono un problema al sistema bancario e, in particolare, alle ...

Manovra - Tria : "Nessun motivo per cambiarla" : Nessun motivo per per cambiare la Legge di Bilancio "perché pensiamo che sia corretta". All'indomani dell'altolà di Bruxelles alla Manovra italiana , il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria , nel corso della registrazione della Trasmissione Porta a Porta spiega le sue ragioni. " Un Governo si deve muovere seriamente nel contesto in cui opera e attualmente possiamo ...

Tria : «Spread a 320 insostenibile a lungo - piani B alla Manovra non ce ne sono» : Ha parlato della manovra il ministro dell'economia Giovanni Tria nel salotto di Porta a Porta, ospite di Bruno Vespa. «Per ora non ci sono dei motivi - dice - perché pensiamo...

Tria : 'Spread a 320 insostenibile a lungo - piani B alla Manovra non ce ne sono' : Lo spread a 320 è una febbre a 40, insostenibile a lungo, o a 37 che si può gestire? Ospite di Porta a Porta il ministro dell'Economia Giovanni Tria risponde: 'Non è 40 ma neppure 37. È un livello ...

Manovra - Tria : non ho piano B - fronteggerermo cambiamenti : Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giovanni Tria, nel corso della registrazione a Porta a Porta, aggiungendo che 'per ora …

Manovra - Tria : perplesso lettera Ue - valutazioni superficiali : Roma, 24 ott., askanews, - 'La lettera che abbiamo ricevuto ieri per molte parti mi ha lasciato perplesso e anche un po sorpreso per alcune valutazioni superficiali'. Lo ha affermato il ministro dell'...

Manovra - Tria : No elementi nuovi per cambiare ma monitoriamo situazione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tria : "Nessun motivo per cambiare la Manovra - è corretta" : Il problema "é l'incertezza politica su dove il Governo vuole andare a finire". Come sull'euro che, ribadisce, nessuno mette in discussione. "Ci vogliono quasi sette anni perché gli effetti si ...

Tria all'Ue : Manovra corretta - non cambia : 19.07 Tria difende la Manovra e rilancia. "Credo che la Commissione europea debba spiegare perché boccia una Manovra,perché ha chiesto di fare un altro bilancio", dice il ministro dell'Economia a 'Porta a Porta'. "Per ora non ci sono motivi" per cambiare la Manovra perché "pensiamo che sia corretta". "Il contesto economico è cambiato da giugno ad oggi" e in questa situazione serve ...

Tria all'Ue : Manovra corretta - non cambia : "Credo che la Commissione europea debba spiegare perché boccia una Manovra,perché ha chiesto di fare un altro bilancio", dice il ministro dell'Economia a 'Porta a Porta'. "Per ora non ci sono motivi" ...

Manovra - Tria : perplesso lettera Ue - valutazioni superficiali : Roma, 24 ott. , askanews, - "La lettera che abbiamo ricevuto ieri per molte parti mi ha lasciato perplesso e anche un po sorpreso per alcune valutazioni superficiali". Lo ha affermato il ministro dell'...

Tria all'Ue : Manovra corretta - non cambia : 19.07 Tria difende la Manovra e rilancia. "Credo che la Commissione europea debba spiegare perché boccia una Manovra,perché ha chiesto di fare un altro bilancio", dice il ministro dell'Economia a 'Porta a Porta'. "Per ora non ci sono motivi" per cambiare la Manovra perché "pensiamo che sia corretta". "Il contesto economico è cambiato da giugno ad oggi" e in questa situazione serve questo tipo di "Manovra espansiva"."Nessun piano B",ma "siamo ...