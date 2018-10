Manovra | Tria | non ho piano B | fronteggerermo cambiamenti

Manovra - Tria : perplesso lettera Ue - valutazioni superficiali : Roma, 24 ott., askanews, - 'La lettera che abbiamo ricevuto ieri per molte parti mi ha lasciato perplesso e anche un po sorpreso per alcune valutazioni superficiali'. Lo ha affermato il ministro dell'...

Tria all'Ue : Manovra corretta - non cambia : 19.07 Tria difende la Manovra e rilancia. "Credo che la Commissione europea debba spiegare perché boccia una Manovra,perché ha chiesto di fare un altro bilancio", dice il ministro dell'Economia a 'Porta a Porta'. "Per ora non ci sono motivi" per cambiare la Manovra perché "pensiamo che sia corretta". "Il contesto economico è cambiato da giugno ad oggi" e in questa situazione serve ...

Tria all'Ue : Manovra corretta - non cambia : 19.07 Tria difende la Manovra e rilancia. "Credo che la Commissione europea debba spiegare perché boccia una Manovra,perché ha chiesto di fare un altro bilancio", dice il ministro dell'Economia a 'Porta a Porta'. "Per ora non ci sono motivi" per cambiare la Manovra perché "pensiamo che sia corretta". "Il contesto economico è cambiato da giugno ad oggi" e in questa situazione serve questo tipo di "Manovra espansiva"."Nessun piano B",ma "siamo ...

Manovra - Tria : non siamo temerari - non a rischio tenuta conti : Roma, 24 ott., askanews, - 'Chi sostiene che questo governo voglia portare l'Italia fuori dell'Unione europea e dall'euro è fuori dalla realtà'. Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Famiglia Cristiana in edicola domani. 'La nostra - spiega il titolare di Via XX Settembre - non è di sicuro una strategia …

Manovra : Fornaro - Tria e Conte vengano in Aula - oggi Italia più isolata : oggi l'Italia non si può permettere uno scontro che rischia di diventare mortale per la nostra economia.

«Dalla Manovra danni per tutti - ma Tria è interlocutore credibile» : la conferenza di Dombrovskis e Moscovici Live : Le parole del commissario per gli Affari Economici dopo l’analisi dei conti e del Def inviato da Palazzo Chigi

La Manovra e l'Ue : dalla risposta di Tria al rischio bocciatura : Il ministro italiano rimane fermo sulla politica economica scelta dal governo, non in linea con il Patto di stabilità e crescita. La scure di Bruxelles incombe

Lettera Ue - Tria : «La Manovra non cambia». Ma governo studia modifiche. Oggi la bocciatura Ue : Il governo italiano «è cosciente di aver scelto un’impostazione di bilancio non in linea» con le norme Ue, e ha preso questa «decisione difficile ma necessaria alla luce del persistente ritardo nel recupero dei livelli di Pil pre-crisi e delle drammatiche condizioni economiche in cui si trovano gli strati più svantaggiati della società italiana». Oggi la riunione della Commissione europea...