Manovra | Salvini sfida la Ue | «Mandi pure letterine fino a Natale | non la cambiamo»

Salvini : «Ue mandi pure letterine - ma la Manovra non cambia». Moscovici : «Vigiliamo sul fascismo» : «La bocciatura della Commissione mi sembra un attacco pregiudiziale. La contestazione principale è di non toccare la legge Fornero. È un attacco all'economia italiana. Noi non cambiamo. E' mio dovere fare il contrario di quello che hanno fatto Monti e Renzi», contrattacca il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervistato su Rtl ...

ROMA - 'Bruxelles può mandare 12 letterine, da qui fino a Natale', ma la manovra 'non cambia'. Così Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5. E rincara: 'È un attacco all'economia italiana'.

