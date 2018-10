Manovra | Pd | è contro il futuro

Manovra - Salvini contro Bruxelles : 'se insistono - darò più soldi agli italiani' : Le stesse fonti del Tesoro hanno precisato che il dialogo con Bruxelles comunque continua in modo aperto e costruttivo sottolineando che la politica per la crescita è - ad avviso del Governo - la ...

Manovra bocciata da Ue - governo verso lo scontro con l'Europa - Di Maio : 'Avanti così' : La lettera arrivata al ministro dell'Economia Tria partita da Bruxelles parlava chiaro. In Europa non c'era grande simpatia verso la Manovra finanziaria italiana. Non a caso era stata accompagnata da termini come deviazione inaccettabile e non erano mancate dichiarazioni informali di Juncker e Moscovici che invitavano l'Italia a rivedere quanto stava facendo. Il motivo? Il governo italiano ha scelto di innalzare troppo il deficit fino al 2,4% in ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 ottobre : Mattarella con l’Europa e contro la Manovra - il governo non cede : Nuovo scontro Ue e Colle contro la manovra. Però il governo non arretra Bruxelles boccia il deficit e chiede una revisione. L’esecutivo compatto: “Andiamo avanti”. L’avviso di Mattarella di Carlo Di Foggia Più manette, più soldi di Marco Travaglio Siccome siamo notoriamente servi della maggioranza giallo-verde, ieri abbiamo denunciato la scomparsa dai radar di una promessa che avrebbe rafforzato di parecchio le coperture ballerine alla ...

Manovra - Fico : con Ue non c'è scontro ma interlocuzione costante : Roma, 23 ott., askanews, - 'Ci sarà una interlocuzione secondo me costante tra il governo e la Commissione europea. Non mi sembra ci siano dinamiche dell'uno contro l'altro, ma dinamiche di ...

Manovra bocciata - cosa succede se l'Italia va allo scontro con l'Europa? : Conte spiega che non esiste un piano B, Salvini e Di Maio escludono di cambiare la legge di bilancio. Ma le conseguenze...

Spese eccessive e debito fuori controllo : perché l'Ue boccia la nostra Manovra : Rep Europa, tutti contro l'Italia: "Manovra bocciata, va riscritta" dal nostro corrispondente ALBERTO D'ARGENIO

Scontro su Manovra - Germania ha smesso di investire in Italia : 'In un paese dove l'immigrazione non ha mai fatto male o tolto lavoro a qualcuno e dove l'economia andava bene', il voto deve fare riflettere. In compenso 'non succederà nulla per le aziende in ...

Medici contro la Manovra : oggi stop agli straordinari : Giornate di tensione per il settore sanitario, con Medici e dirigenti pronti ad incrociare le braccia , per protestare contro l e decisioni contenute nel Decreto fiscale che sta prendendo forma in ...

La controManovra dei sindacati : La manovra del governo , pur rappresentando una prima inversione di tendenza, è 'inadeguata e carente di una visione del Paese': mancano le risorse per gli investimenti, si preannunciano ulteriori ...

Il capoeconomista di Moody's : "Manovra italiana controproducente. Si facciano investimenti - ma senza deficit" : Aveva già definito la manovra italiana un errore, un gioco d'azzardo sulla salute dei conti del nostro Paese. Dopo il declassamento dell'Italia fatto dall'agenzia di rating di cui è capo economista, Mark Zandi torna sull'argomento e spiega a La Stampa perché le misure pensate dal governo Lega-M5s saranno dannose per l'economia del Paese, soprattutto nel lungo periodo. Assicura che la sua agenzia, Moody's Analitycs, non ha ...