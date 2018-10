Manovra - il giorno del giudizio è il 26 Cambierà tutto con Standard & Poor’s? Borsa in calo - lo spread arriva fino a 317 : Quali sono le prossime tappe? Che succede se viene aperta una procedura di infrazione contro l’Italia? Ed è mai capitato in passato?

Manovra - il giorno del giudizio è il 26 Cambierà tutto con Standard & Poor’s? Borsa in calo - lo spread arriva a 317 punti : Quali sono le prossime tappe? Che succede se viene aperta una procedura di infrazione contro l’Italia? Ed è mai capitato in passato?

Spread - apertura in rialzo : 310 punti nel giorno del giudizio Ue sulla Manovra. Salvini : “La bocciatura è certa” : Avvio in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi che alle prime battute segna 310 punti rispetto ai 304 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,54%. Ieri sera ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha risposto alla lettera Ue confermando l’impostazione della manovra 2019 con deficit al 2,4% il prossimo anno. Oggi dovrebbe arrivare il giudizio della Commissione europea sulla legge di bilancio. “La ...

Il giorno più nero di Conte : l'Ue lo accerchia sulla Manovra - bocciatura forse la prossima settimana : Paradossalmente, nel giorno più nero per il governo gialloverde, Giuseppe Conte prova a recuperare un ruolo politico. "Sono io il presidente del consiglio", dice in conferenza stampa a Bruxelles annunciando la decisione di convocare un consiglio dei ministri sabato mattina. Checché ne dica Matteo Salvini. Urgente dirimere la questione decreto fiscale che ha causato la prima vera guerra nel governo Lega-M5s proprio nel primo giorno ...

Manovra - fonti : in ordine del giorno consiglio ministri sia decreto che legge Bilancio : ... Matteo Salvini e Luigi Di Maio, assieme al sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria.

La Borsa italiana è nervosa nel giorno del giudizio sulla Manovra : Nel giorno in cui si riunisce il Consiglio dei ministri per approvare la manovra economica e inviarla in serata alla Commissione europea, Piazza Affari apre la seduta in lieve rialzo in linea con le altre Borse europee, per poi virare quasi subito in territorio negativo. L’attenzione dei mercati del

Notizie del giorno : Manovra e “Piazza Grande” : Notizie del giorno: Domani si terrà un Consiglio dei ministri decisivo, durante il quale verrà approvata la legge di Bilancio, come affermato da Luigi Di Maio. E’ iniziata “Piazza Grande”, la kermesse di due giorni a Roma per lanciare la candidatura di Nicola Zingaretti a segretario del Pd. Notizie del giorno: manovra/fisco Domani si terrà un Consiglio dei ministri decisivo, durante il quale verrà approvata la legge di Bilancio, come affermato ...

Manovra - lunedì giorno atteso : il Cdm vara Legge di bilancio e Decreto fiscale : Il lungo e difficile percorso della Manovra 2019 è a una svolta: lunedì 15 ottobre il consiglio dei ministri approverà l’intera Manovra: Legge di bilancio e Decreto Legge fiscale. Lo dice il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Senato, Stefano Patuanelli, parlando con i cronisti a margine dei lavori sulla Nota di aggiornamento al Def. “L’intenzione del governo è di portare in consiglio dei ministri già lunedì entrambi i provvedimenti. Mi ...

Un altro giorno sull'ottovolante per spread e borsa. Fitch avvisa : Manovra rischiosa : Lo spread si è attestato a 295 punti base. Male invece tutte le borse europee che hanno risentito dell'andamento negativo di Wall Street. Piazza Affari ha perso l'1,71% . Prime bordate delle agenzie ...

La missione di Tria per spiegare la Manovra in Europa è durata solo un giorno : Che sta succedendo? A metà pomeriggio Giovanni Tria rientra a Roma dal Lussemburgo, rinunciando a partecipare all’Ecofin dove avrebbe dovuto convincere i colleghi europei della bontà della manovra. Quasi contemporaneamente si viene a sapere, per un caso, che Giuseppe Conte è salito al Quirinale, per vedersi a quattr’occhi con Sergio Mattarella. Che gli ha detto? Giornata convulsa, in cui ci si aspetta la ...

Manovra - i timori degli industriali : 'La parola Mezzogiorno è cancellata' : 'Ci vuole massima prudenza nel commentare la Manovra del governo perché mai come con questo esecutivo abbiamo conosciuto dichiarazioni contrastanti all'interno della stessa forza politica', premette ...

Per tutto il giorno occhio ai numeri di spread e Borsa. Manovra da deficit/pil a 1 - 6% o 2 - 4%? : Mediazione difficile tra Tria e Cinquestelle e Lega. L'incertezza politica ha penalizzato Piazza Affari che ha chiuso in rosso dello 0,62% mentre il differenziale tra btp/bund tedeschi si è fermato a ...

Il giorno del Def : vertice sulla Manovra - poi il Consiglio dei ministri. L'attesa per i saldi di bilancio : Il vertice di governo sulla Legge di bilancio e sulla nota di aggiornamento al Def inizia alle 16 di oggi pomeriggio. A seguire, è atteso il Consiglio dei ministri. Qui la diretta per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.15.55 Capogruppo Lega Camera: "Deficit a 2,4-2,6% non è una tragedia". "Il nostro obiettivo è realizzare le proposte contenute nel Contratto di governo: se questo vuol dire arrivare al 2,4, al 2,6% di ...