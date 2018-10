Manovra | dopo l' altolà di Bruxelles si ragiona sulle coperture

##Conte a Mosca dopo 'niet' Ue alla Manovra - domani da Putin : Mosca , 23 ott., askanews, - Cena in ambasciata con gli imprenditori per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e domani agenda fittissima a Mosca , partendo d alla deposizione di una corona di fiori ...

Manovra - Pd-Leu : dopo bocciatura Ue Tria riferisca in Parlamento : Roma, 23 ott., askanews, - Il Pd e Leu chiedono che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , venga in Parlamento a riferire dopo la bocciatura della Manovra economica del governo Conte da parte dell'...

Dalla procedura alle sanzioni - cosa può fare la Commissione dopo il no alla Manovra : La bocciatura della manovra - cosa mai successa finora nella Ue - è il primo passo di una procedura prevista dalle regole Ue che può portare in ultima battuta al varo di sanzioni economiche all’Italia per non aver rispettato il Patto sottoscritto da tutti i Paesi europei...