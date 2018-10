Manovra | Conte | ' squadra Italia' saprà dare grande risposta a mondo e Ue

Manovra - Matteo Salvini : 'Non si torna indietro - sarà Giuseppe Conte a decidere i tempi di risposta all'Ue' : 'La bocciatura da parte dell'Ue non cambia nulla, indietro non si torna ' ribadisce Matteo Salvini che assicura: 'L'Unione avrà educatamente tutte le risposte che ci chiede, anche se la nostra linea è ...

Conte a imprenditori : con Manovra vi stiamo riservando attenzione : Mosca, 24 ott., askanews, - 'Vi stiamo riservando un'attenzione particolare con questa manovra economica in termini di sgravi fiscali, anche per il costo del lavoro: ci rendiamo conto che in Italia ...

Il governo Conte ha dichiarato guerra all’Ue sulla Manovra : e ora che succede? : Il primo ministro Giuseppe Conte e i suoi vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini a una conferenza il 20 ottobre scorso. (Simona Granati – Corbis/Getty Images) Le istituzioni comunitarie europee hanno ufficialmente rigettato la manovra italiana: come si temeva, l’Unione europea ha chiesto una nuova bozza di Documento programmatico di bilancio al governo Conte, che dovrà consegnarla a Bruxelles entro le prossime tre settimane. Stando ai ...

Manovra bocciata a mercati aperti Conte : il 2 - 4% per ora non si tocca : Da Bruxelles potevano almeno aspettare la chiusura delle Borse. E invece alle poco dopo le 15 è arrivato il verdetto della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio dell'Italia. La Commissione europea ha "bocciato" il progetto di bilancio dell'Italia, richiedendo formalmente la presentazione di un nuovo piano entro tre settimane. Segui su affaritaliani.it

'Sulla Manovra nessun piano B' - dice Conte. Ma sarà vero? : È tutto già scritto nella lettera che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha scritto per replicare agli appunti della Commissione: 'qualora i rapporti deficit-Pil e debito-Pil non dovessero ...

Cosa contesta esattamente Bruxelles della Manovra italiana : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria 'rimane un interlocutore credibile, spero si possa convincere, lui e il governo al rispetto degli impegni che tutti i paesi della zona euro hanno preso', ...

Conte - senza senso rivedere la Manovra : ROMA, 23 OTT - La "manovra non è stata improvvisata. Dire oggi che la rivediamo non avrebbe senso". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Mosca. "Il parere critico della Commissione era nell'aria - ...

Manovra - l’UE chiude la porta all’Italia - Salvini - Di Maio e Conte non mollano : Manovra, l’UE la boccia e chiede una nuova bozza fra 3 settimane, mossa senza precedenti L’attesa bocciatura alla fine è arrivata: la Commissione Ue ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles. Lo ha stabilito il collegio dei commissari: dall’esecutivo europeo è giunta la richiesta “di sottomettere di nuovo il ...

##Conte a Mosca dopo 'niet' Ue alla Manovra - domani da Putin : Mosca, 23 ott., askanews, - Cena in ambasciata con gli imprenditori per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e domani agenda fittissima a Mosca, partendo dalla deposizione di una corona di fiori ...

Manovra - Conte : da Ue suggerimento indirizzo economico diverso : Mosca, 23 ott. , askanews, - C'è un "suggerimento di un diverso indirizzo di politica economica dalla Commissione europea: allora confrontiamoci e valutiamo, vediamo, ne verremo a capo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un punto stampa presso il ...

Legge di Bilancio : premier Conte su possibili modifiche - Manovra non è improvvisata ma meditata : "Lasciatemi Leggere con attenzione il parere della Commissione, cioè il suggerimento di un diverso indirizzo di politica economica dalla Commissione e allora confrontiamoci e valutiamo, vediamo e poi ...

Manovra : Fornaro - Tria e Conte vengano in Aula - oggi Italia più isolata : oggi l'Italia non si può permettere uno scontro che rischia di diventare mortale per la nostra economia.

Ue boccia la Manovra : nuova bozza in 3 settimane. Conte : non c'è piano B : La Commissione europea, come previsto, ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles. La ...