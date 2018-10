Manovra | con condono risparmi fino a 12mila euro all' anno

Salvini “Manovra non cambia - Ue può mandare letterine fino a Natale”/ Contro Moscovici - “attacco a economia” : Manovra, Salvini: "Ue può mandare letterine fino a Natale, ma la Legge non cambia". Ultime notizie e sContro con Europa e Moscovici: "è attacco all'economia Italia"(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:43:00 GMT)

Manovra - il giorno del giudizio è il 26 Cambierà tutto con Standard & Poor’s? Borsa giù : -1 - 69% - lo spread oltre 320 : Quali sono le prossime tappe? Che succede se viene aperta una procedura di infrazione contro l’Italia? Ed è mai capitato in passato?

Manovra - falchi e colombe preparano il confronto dopo la bocciatura : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista concessa al condirettore di Famiglia Cristiana Luciano Regolo in edicola domani. 'Chi sostiene che questo Governo voglia portare l'Italia ...

Manovra - Tria : non siamo temerari - non a rischio tenuta conti : Roma, 24 ott., askanews, - 'Chi sostiene che questo governo voglia portare l'Italia fuori dell'Unione europea e dall'euro è fuori dalla realtà'. Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Famiglia Cristiana in edicola domani. 'La nostra - spiega il titolare di Via XX Settembre - non è di sicuro una strategia …

Manovra - Salvini : 'Dall'Ue un attacco all'economia italiana' | Berlino : 'Noi sosteniamo il lavoro della Commissione' : ... questi sono importanti presupposti per quello che vogliamo tutti, e cioè un sviluppo positivo e sostenibile dell'economia per i cittadini", ha aggiunto.

Manovra - Salvini categorico : “Noi siamo con gli italiani - la Manovra non cambierà” Bruxelles avvertita : manovra Salvini, “siamo qui per migliorare la vita degli italiani” l’UE è avvertita manovra Salvini ha ribadito «se insistono a tirare schiaffoni a caso mi verrebbe voglia di dare più soldi agli italiani». «Tutte le manovre passate», ha continuato, «hanno fatto crescere il debito di 300 miliardi di euro» «Noi siamo qua per migliorare la vita degli italiani, mi sembra un attacco pregiudiziale, la contestazione principale è che ...

Manovra : Conte - 'squadra Italia' saprà dare grande risposta a mondo e Ue : A loro ho ribadito che l'Italia è un Paese che gode di buona salute, i fondamenti della nostra economia sono solidi'. 'Ho avuto modo di apprezzare la dinamicità del nostro tessuto imprenditoriale. La ...

Manovra - il giorno del giudizio è il 26 Cambierà tutto con Standard & Poor’s? Borsa in calo - lo spread arriva fino a 317 : Quali sono le prossime tappe? Che succede se viene aperta una procedura di infrazione contro l’Italia? Ed è mai capitato in passato?

Manovra : Camusso - senza confronto via a mobilitazione : "Se il Governo non apre il confronto, penso che dobbiamo essere molto netti e dare una risposta di mobilitazione e di iniziative". A dirlo Susanna Camusso, segretaria generale della Cgil, ospite a ...

Manovra : Pd - è contro il futuro : ANSA, - ROMA, 24 OTT - "Questa Manovra abolisce il lavoro e i giovani, cioè il futuro. Fa carico alle future generazioni degli errori del passato con prebende che qualcuno in futuro pagherà. Questo ...

Manovra - Matteo Salvini : 'Non si torna indietro - sarà Giuseppe Conte a decidere i tempi di risposta all'Ue' : 'La bocciatura da parte dell'Ue non cambia nulla, indietro non si torna ' ribadisce Matteo Salvini che assicura: 'L'Unione avrà educatamente tutte le risposte che ci chiede, anche se la nostra linea è ...

Manovra - il giorno del giudizio è il 26 Cambierà tutto con Standard & Poor’s? Borsa in calo - lo spread arriva a 317 punti : Quali sono le prossime tappe? Che succede se viene aperta una procedura di infrazione contro l’Italia? Ed è mai capitato in passato?

Conte a imprenditori : con Manovra vi stiamo riservando attenzione : Mosca, 24 ott., askanews, - 'Vi stiamo riservando un'attenzione particolare con questa manovra economica in termini di sgravi fiscali, anche per il costo del lavoro: ci rendiamo conto che in Italia ...

Manovra - Salvini : 'Dall'Ue attacco all'economia italiana' - : Il vicepremier commenta la bocciatura da parte di Bruxelles : "Possono mandare 12 letterine da qui a Natale", ma la Manovra "non cambia". E rilancia: "Se insistono a tirare schiaffoni a caso mi ...