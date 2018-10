Manovra bocciata da Ue | governo verso lo scontro con l' Europa | Di Maio | ' Avanti

Blastingnews

: La Commissione Ue boccia la manovra italiana “Roma ha scelto di non rispettare gli impegni” - petergomezblog : La Commissione Ue boccia la manovra italiana “Roma ha scelto di non rispettare gli impegni” - diMartedi : #DiMaio su #Ue: 'Manovra bocciata ancora prima di avergliela mandata. La loro risposta non stupisce. Non aderisco a… - riotta : Bocciata la manovra italiana dall'UE. Il governo Conte-Grillo-Salvini-Di Maio solo contro tutti. In bocca al lupo ragazzi. -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) La lettera arrivata al ministro dell'Economia Tria partita da Bruxelles parlava chiaro. Innon c'era grande simpatialafinanziaria italiana. Non a caso era stata accompagnata da termini come deviazione inaccettabile e non erano mancate dichiarazioni informali di Juncker e Moscovici che invitavano l'Italia a rivedere quanto stava facendo. Il motivo? Ilitaliano ha scelto di innalzare troppo il deficit fino al 2,4% in virtù di previsioni di crescita che l'considera troppo ottimistiche. Il pessimismo continentale, tuttavia, non ha dissuaso l'esecutivo italiano dall'andareper la propria strada VIDEO e perciò si è concretizzato ciò che mai, prima d'ora, si era visto: ladi un Stato membro ha ricevuto il veto da parte del potere economico centrale europeo. Diannuncia che non si torna indietro L'Italia, dopo il No ricevuto, ...