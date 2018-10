Maneskin il gruppo annuncia il nuovo album e un tour europeo

people24.myblog

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Il 26 ottobre “Il ballo della vita”,di esordio dei. Ilromano, arrivato secondo nella scorsa edizione di X Factor pur avendo catalizzato tutta l’attenzione del pubblico, ha ancheto unche partirà a febbraio. “Questo disco è un messaggio di libertà – dicono -, ed è la dimostrazione che con il lavoro e l’impegno si possono concretizzare i propri sogni”.Per una volta in tre invece che in quattro, a causa dell’operazione di appendicite a cui è stato sottoposto il batterista Ethan, la band ha affrontato la stampa per presentare la prima fatica, da molti attesa come prova del nove. “Il ballo della vita” è unpresenta tutti gli elementi che hanno caratterizzato fin qui il percorso dei quattro giovanissimi (tutti tra i 17 e i 19 anni): freschezza, entusiasmo e un notevole mix di ...