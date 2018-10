Manchester United Juventus | Mourinho | ' Bonucci-Chiellini professori ad Harvard' Sky Tech

Manchester-Juve - i giornali inglesi : 'CR7 - ritorno a casa vincente. United triste e modesto - i bianconeri passeggiano' : La Juventus si prende Old Trafford e tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi inglesi. La grande prova della squadra di Allegri ridimensiona il Manchester United, già alle prese con un avvio di ...

Juve show all’Old Trafford - Dybala stende il Manchester United : L’Italia torna al centro della Champions, e al centro della serie di successi delle squadre di A in Europa c’è la Juve. Mourinho l’aveva definita favorita per la vittoria finale, stasera ha visto il campo confortare il suo pronostico. Il pareggio con il Genoa è stato solo un piccolo incidente di percorso: la Juventus lo ha dimostrato vincendo (1-0,...

Manchester United - Mourinho sincero : “Juventus di un altro livello” : Sconfitta per il Manchester United nella gara di Champions League contro la Juventus, ecco le dichiarazione di José Mourinho in conferenza stampa: “abbiamo giocato contro una delle più grandi candidate alla vittoria della Champions League. Abbiamo fatto il possibile, avremmo potuto ottenere un altro risultato, specie per come giocato nella ripresa. Non ci siamo riusciti perché Bonucci e Chiellini devono dare lezioni a Harvard su come ...

Calcio - Champions League 2019 : Manchester United-Juventus 0-1 - Paulo Dybala decide la sfida dell’Old Trafford : Una vittoria prestigiosa della Juventus nella terza giornata del girone H di Champions League. I bianconeri si sono imposti 1-0 all’Old Trafford contro il Manchester United. Il gol di Paulo Dybala al 17′ ha deciso la sfida in un incontro gestito ottimamente dai campioni d’Italia. Un successo meritato che proietta a quota 9 punti la formazione di Massimiliano Allegri che vede sempre più vicina la qualificazione agli ottavi di ...

