Maltempo | raffiche di vento forte tra Lodi e Piacenza

Maltempo : forti raffiche di vento in Valtellina : Tetti scoperchiati, cartelli pubblicitari abbattuti e alberi sradicati. Sono gli effetti delle forti raffiche di vento che oggi hanno investito Valtellina e Valchiavenna. Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Sondrio stamane ha effettuato un’ondata di interventi, per la precisione 55 sull’intero territorio. La maggior parte delle uscite si è resa necessaria nelle zone di Tirano e della Valchiavenna, dove le raffiche di vento ...

Maltempo - in arrivo freddo e raffiche di vento/ Ultime notizie : allerta gialla in quattro regioni : Maltempo, allerta gialla in quattro regioni: in arrivo freddo e raffiche di vento. Le Ultime notizie: domani raffiche e temperature in calo in Romagna, Marche, Abruzzo e Molise(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:43:00 GMT)