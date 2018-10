Maltempo | nuovamente allagato il Parco archeologico di Sibari

meteoweb.eu

: A #Sigonella il #maltempo dei giorni scorsi lascia ingenti danni infrastrutturali. L'impegno del personale di… - gianlucarizzo46 : A #Sigonella il #maltempo dei giorni scorsi lascia ingenti danni infrastrutturali. L'impegno del personale di… - john_koenig : @CriticaScient Se continua con questo global warming, ci sarà da tirare nuovamente fuori la polo... - blogstreetnews : [Fonte: laprimapagina_it] Catania. Maltempo provoca nuovamente disagi alla circolazione -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) E’ di nuovoildi, che nel 2013 era stato già colpito da un’alluvione. L’area è ricoperta da circa mezzo metro d’acqua. L’allagamento è stato provocato, secondo quanto ha spiegato la direttrice dell’area archeologica di, Adele Bonofiglio, dalle recenti copiose piogge degli ultimi giorni ma potrebbe essere legato ad un cattivo funzionamento delle trincee drenanti. Ildegli ultimi giorni potrebbe avere mandato in tilt anche il gruppo elettrogeno che alimenta l’intero. “Ci siamo già attivati. Stiamo lavorando – ha aggiunto la direttrice Bonofiglio – per rimettere in funzione il sistema del wellpoint, cioè il sistema delle pompe idrovore. Speriamo che già nelle prossime ore si possa ritornare alla normalità e solo allora potremmo sapere cosa è realmente ...