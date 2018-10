Maltempo | Codacons | in Calabria | quando piove | “l’ombrello si deve tenere aperto anche in

meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) “L’associazione chiede risarcimenti per tutti i passeggeri. In, l’ombrello siin autobus. Oramai la pioggia, all’interno dei mezzi di trasporto delle Ferrovie della, è una costante. Siamo costernati per le segnalazioni che riceviamo da parte di pendolari costretti a viaggiare su dei mezzi in cuidentro – afferma Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del. Le immagini che riceviamo testimoniano di viaggiatori con gli ombrelli aperti sugli autobus in servizio sulla linea da e per Soveria Mannelli. Automezzi che hanno il tetto bucato, tanto da consentire alla pioggia di invadere l’abitacolo. In questo modo viene impedito ai viaggiatori findi sedersi, poiché i sedili risultano inzuppati d’acqua. Una vera e propria odissea quotidiana per i tanti pendolari costretti a viaggiare in maniera francamente ...