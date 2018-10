Maltempo Calabria | esondazione della diga e del fiume Angitola | urgono “interventi

Maltempo - Codacons : in Calabria - quando piove - “l’ombrello si deve tenere aperto anche in autobus” : “L’associazione chiede risarcimenti per tutti i passeggeri. In Calabria, quando piove, l’ombrello si deve tenere aperto anche in autobus. Oramai la pioggia, all’interno dei mezzi di trasporto delle Ferrovie della Calabria, è una costante. Siamo costernati per le segnalazioni che riceviamo da parte di pendolari costretti a viaggiare su dei mezzi in cui piove dentro – afferma Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons. Le immagini ...

Maltempo Calabria : cade un vecchio pino nella piazza centrale di Crotone : Il centro di Crotone perde uno dei suoi simboli a causa del Maltempo: è caduto, infatti, il maestoso pino marittimo che svettava in piazza Pitagora. La caduta non ha provocato feriti. L’albero, piantato nell’aiuola che si trova al centro della piazza, era lì da oltre 70 anni. La pioggia abbondante, caduta per tutta la giornata, potrebbe avere ammorbidito il terreno e le radici poco profonde non hanno retto il peso dell’albero ...

Maltempo Calabria : ripresa la circolazione ferroviaria della linea Jonica : E’ ripresa alle 18.00 la circolazione ferroviaria sulla linea Jonica, sospesa alle 14.45 fra Crotone e San Leonardo di Cutro per l’allagamento di 400 metri di binari nella stazione di San Leonardo di Cutro, causato dal Maltempo che ha interessato la zona. Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Catanzaro Lido e Crotone e, con tre operatori, ha fornito assistenza alle persone. Coinvolti due ...

Maltempo Calabria - piogge torrenziali e allagamenti a Crotone : “Non uscite di casa - salite ai piani alti” [VIDEO] : La fase di Maltempo che ha colpito nelle scorse ore la Calabria sta creando danni e disagi anche a Crotone: si segnalano allagamenti e conseguenze sulla viabilità. “Al fine di agevolare il lavoro di Protezione Civile che si sta effettuando a cura degli uomini del Centro Operativo Comunale si invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti“: è l’appello dell’Amministrazione comunale. “Si invita la ...

Maltempo in Calabria - allarme tra Corigliano - Rossano e Crotone. La protezione civile : “non uscite di casa” : Continua a diluviare nella Calabria jonica: a Corigliano Calabro sono caduti 128mm di pioggia dalla mezzanotte. La protezione civile regionale della Calabria “sconsiglia vivamente di uscire da casa se non per motivi strettamente necessari e, in ogni caso, prestare molta attenzione in prossimità dei corsi d’acqua. Evitare categoricamente di percorrere o sottopassi“. In un aggiornamento di pochi minuti fa, la protezione civile ...

Maltempo in Calabria : nubifragi tra Corigliano Ciro' Marina e Strongoli. Strade ridotte a fiumi di fango [VIDEO] : Piove intensamente in Calabria, allerta rossa nel cosentino. Piogge alluvionali a Corigliano, tanti disagi. Come ampiamente previsto la Calabria sta nuovamente facendo i conti col Maltempo a causa...

Maltempo - piogge torrenziali in Calabria : situazione critica nel cosentino jonico - le immagini in diretta da Corigliano : Imperversa il Maltempo in Calabria con forti piogge nella fascia jonica del cosentino, dove da ieri è stata lanciata l’allerta meteo massima con la criticità “rossa”. Le principali criticità si stanno registrando tra Rossano e Corigliano Calabro, dove sono già caduti oltre 120mm di pioggia e continua a diluviare. Completamente allagato il Lungomare di Schiavonea. L’intero territorio comunale dalle prime ore di questa ...

Maltempo Calabria : piogge e allagamenti nel Cosentino - Vigili del Fuoco al lavoro : Le intense precipitazioni che hanno interessato nelle scorse ore soprattutto la fascia ionica cosentina in Calabria, per la quale ieri era stata diffusa l’allerta meteo codice “rosso“, sta provocando disagi nel Comune di Corigliano–Rossano: allagate le località Toscano e Vespucci. Numerose le richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti per soccorrere invalidi o anziani, impossibilitati a lasciare le ...

Maltempo Calabria : violenta grandinata a Montebello Jonico - strade come “fiumi di ghiaccio” [VIDEO] : Un’ondata di Maltempo ha colpito con intense precipitazioni nelle scorse ore la Calabria: una violenta grandinata ha interessato l’area di Montebello Jonico, in provincia di Reggio Calabria, trasformando le strade in fiumi di “ghiaccio“. Maltempo: violenta grandinata a Montebello Jonico (RC) [VIDEO] Maltempo Reggio Calabria: intensa grandinata a Montebello Jonico [VIDEO] Montebello Jonico (RC): forte grandinata nella ...

Meteo - Maltempo al sud : allerta rossa in Calabria : Violenti temporali si abbatteranno sulle regioni meridionali, soprattutto in Calabria, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta rossa.Continua a leggere

Maltempo - ancora nubifragi al Centrosud : allerta rossa in Calabria - : Proseguono i temporali nella parte meridionale dell'Italia, in particolare su Sicilia, Basilicata e nella zona ionico-calabrese dove numerose scuole sono rimaste chiuse. Gli esperti prevedono un ...

Maltempo al Centro-sud - domani scuole chiuse a Pescara e in molti comuni della Calabria : I centri interessati dai provvedimenti di chiusura sono Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, e Corigliano-Rossano, Cassano allo Jonio, Cariati, Crosia, Civita e Frascineto, in provincia di Cosenza. In Abruzzo caduto in 24 ore il doppio dell'acqua di un mese. E già si vede la prima neve.Continua a leggere

Maltempo al Centrosud - scuole chiuse a Pescara e in molti comuni della Calabria : scuole chiuse a Pescara anche martedì per le piogge che cadono incessanti dalla notte scorsa e che hanno provocato allagamenti soprattutto nella zona sud della città. "Siamo consapevoli dei disagi che ...

Maltempo Sud : Allerta Meteo Rossa Calabria : Allerta Rossa della Protezione Civile sul Versante Jonico Settentrionale della Calabria, Arancione su Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia La Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, martedì 23 ottobre, Allerta Rossa sulla Calabria ionica. Allerta arancione su alcuni settori di Abruzzo, Basilicata, Sicilia e sui restanti settori della Calabria mentre l’Allerta sarà gialla su tutto il sud. Regione Calabria ELEVATA ...