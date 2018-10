Maltempo Abruzzo | a Pescara in due giorni sono caduti 171mm di pioggia | solo nel 1958 e

Maltempo Abruzzo : in due giorni sono caduti 161 mm di pioggia : Da domenica 21 a lunedì 23 ottobre 2018 caduta a Pesara quantità d’acqua elevatissima. Nei due giorni indicati l’Abruzzo intero è stato interessato da precipitazioni da moderate a puntualmente elevate. In considerazione delle previsioni meteorologiche il Centro Funzionale d’Abruzzo ha diffuso l’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse emesso dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed ha emesso un avviso di ...

Maltempo Abruzzo - i DATI delle precipitazioni dal 21 al 23 ottobre : a Pescara 171.60 mm in 48 h : Da domenica 21 a lunedì 23 ottobre 2018 l’Abruzzo è stato interessato da precipitazioni da moderate a puntualmente elevate. In considerazione delle previsioni meteorologiche il Centro Funzionale d’Abruzzo ha diffuso l’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse emesso dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed ha diramato un avviso di criticità per i giorni 22 e 23 ottobre con previsione di allerta arancione per rischio ...

Maltempo Abruzzo : si contano i danni - domani niente scuole chiuse : Tornano il sole ed il cielo sereno in Abruzzo, dopo l’intensa ondata di Maltempo che si è abbattuta su tutto il territorio regionale, ed in particolare sulla costa, da domenica pomeriggio fino alla scorsa notte. In 24 ore, secondo le stime, è caduto il doppio dell’acqua che in media cade in tutto il mese di ottobre. Intanto si contano i danni: ovunque, dal Chietino al Teramano passando per il pescarese, si sono registrate ...

Maltempo - emergenza in Abruzzo : crollano pezzi di soffitto nell'Università d'Annunzio - esonda il fiume Alento

Maltempo - ancora allerta in Abruzzo : a Pescara scuole chiuse anche domani : ancora Maltempo in Abruzzo: scuole chiuse anche domani a Pescara a causa della pioggia che da oltre 24 ore sta interessando la città e che ha provocato allagamenti soprattutto nella zona sud. Il sindaco del capoluogo adriatico, Marco Alessandrini, ha deciso di prorogare l’ordinanza emessa oggi, sospendendo l’attività didattica anche per la giornata di domani. Saranno chiusi anche i parchi e giardini comunali. Tra un’ora ...

Maltempo Abruzzo : in 24 ore è caduto il doppio di acqua di un mese : Nei centri della costa abruzzese, interessati da un’intensa ondata di Maltempo che va avanti da ieri, nel giro di 24 ore è caduto circa il doppio dell’acqua che, in media, cade sulle stesse aree nel mese di ottobre. A stimarlo è Giovanni De Palma, di AbruzzoMeteo.org, il quale sottolinea che “dalla tarda serata ci sarà un’attenuazione dei fenomeni”. Secondo l’esperto quello in corso non è comunque da ...

Maltempo - prima neve in Abruzzo : 25 cm a Ovindoli - 10 cm a Roccaraso : L’Abruzzo registra oggi la prima nevicata della stagione: ben 25 cm si sono accumulati ad Ovindoli (L’Aquila). A Roccaraso, Pescocostanzo, e Rivisondoli sono caduti circa 10 cm e precipitazioni nevose hanno interessato anchel’Altopiano delle Cinquemiglia. Sulla Maielletta dalla notte sono caduti 20 cm di neve. neve anche nelle località sciistiche della Marsica. La ss 17 Bis diramazione C per Campo Imperatore è chiusa a Fossa di ...

Maltempo Abruzzo - criticità a Pescara : il Comune attiva il Coc - “situazione sotto controllo” : Il Comune di Pescara ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per far fronte all’emergenza Maltempo che si sta abbattendo sull’Abruzzo, anche in considerazione dell’allerta meteo codice arancione emessa dalla Protezione civile regionale: lo prevede l’apposita ordinanza firmata dal sindaco, Marco Alessandrini. Una seconda ordinanza dispone, a causa del perdurare delle basse temperature, la possibilità di accendere in ...

Maltempo Abruzzo : criticità a Montesilvano - il Comune attiva Coc : Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che nella giornata di oggi, lunedì 22 ottobre, è prevista criticità moderata/allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato. Per questa ragione il Comune di Montesilvano ha attivato il Coc, centro operativo comunale per la gestione dell’emergenza Maltempo. Resta chiusa la riviera nel tratto compreso tra via Marinelli e viale Europa. Al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco e della ...

Maltempo Abruzzo : allagamenti e disagi per piogge intense - crollo termico e neve : Un’ondata di Maltempo ha investito nelle scorse ore anche l’Abruzzo: vento e pioggia con allagamenti e disagi si registrano sulla costa. A Pescara molte strade sono impraticabili: il sindaco Marco Alessandrini ha disposto la chiusura di tutte le scuole per la giornata di oggi. disagi anche nel Teramano (Roseto degli Abruzzi, Pineto e Giulianova). Molte le richieste di soccorso giunte ai Vigili del Fuoco che sono impegnati su diversi ...

Il Maltempo imperversa ancora a sud - in giornata si estenderà verso nord fino in Abruzzo : Roma - Non concede tregua il forte Maltempo che si sta accanendo sulle regioni meridionali, innescato da una perturbazione che dallo Ionio si sviluppa verso nord, fino ad agguantare lo Stivale a partire dalle regioni del Sud. In Sicilia i fenomeni più intensi si sono concentrati sulle zone orientali, con accumuli pluviometrici che nelle ultime 24 ore toccano i 230mm sul Messinese tirrenico, dove si segnalano alcuni allagamenti. Disagi ...

Maltempo - forte vento in Abruzzo : voli cancellati o dirottati : L’autunno è giunto e ha portato con sé piogge e Maltempo in Centro Italia, in particolare in Abruzzo dove a causa del forte vento che sta interessando in particolare la zona dell’aeroporto di Pescara, il volo Ryanair proveniente da Varsavia, con arrivo previsto alle 14.20, è stato dirottato sull’aeroporto di Ciampino, mentre quello diretto nella capitale polacca è stato cancellato dal vettore. Il velivolo arrivato dalla Polonia ...