MAKERphone | lo smartphone retrò fai da te che costa 82 euro

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Unofai da te per imparare i rudimenti dell’elettronica di base, come l’ambiente di programmazione Scratch e il linguaggio Python. Questa è la missione di, secondo progetto realizzato dal giovane Albert Gajšak, che dopo la console MAKERbuino sale di livello con un telefono da assemblare e personalizzare che riporta la mente l’agognatomodulare. Oltre al display lcd (128 x 160 pixel) sono da montare il chip dual-core, l’antenna, il modulo Gsm e quello audio, mentre una volta conclusa l’opera il telefono permette di utilizzare applicazioni per riprodurre video e giochi come Pong e Tetris (ma non solo). Raggiunti quasi subito i 15mila dollari richiesti, la campagna Kickstarter del progetto del ventenne Gajšak ha ottenuto finora quasi 200mila dollari, ma c’è ancora un mese di tempo per contribuire e assicurarsi un kit da 82(con spedizione in programma ...