Magic The Gathering Arena - prova

Magic : The Gathering Arena apre le porte della open beta : Wizards of the Coast annuncia che il videogioco Magic: The Gathering Arena entra finalmente nella fase di open beta, diventando così disponibile per il download gratuito. A partire da questo momento tutti i giocatori che vivono in Europa, America e Australia potranno scaricare lo storico gioco di carte collezionabili e vivere l'esperienza di Magic: The Gathering sui propri PC Windows. I dettagli nel comunicato ufficiale:"Magic: The Gathering ...

Magic : The Gathering Arena : ecco quando apre l'open beta : Magic: The Gathering Arena sta per aprire la beta, dando la possibilità a tutti gli appassionati di avvicinarsi alla versione digitale e gratuita del primo gioco di carte strategico al mondo.Chi fosse interessato e non volesse farsi sfuggire l'occasione, deve sapere che la beta aprirà i battenti giovedì 27 settembre. Riportiamo dunque di seguito il comunicato ufficiale di Wizards of the Coast assieme al trailer d'annuncio per tutti gli ulteriori ...

Festival di Venezia 2018 - The Ballad of Buster Scruggs : le sei favole del vecchio West dei Magici fratelli Coen : La conquista della frontiera, la vita da carovana, la caccia all’oro, la tradizione orale, la nascita delle banche, la giustizia fai-da-te con l’uso smodato delle armi. In sintesi, la formazione identitaria ab origine del popolo americano secondo Ethan & Joel Coen. Una tematica che se filtrata nel cinema non poteva esimersi dall’appartenere al genere Made in USA per eccellenza, il Western. Ecco la sintesi di The Ballad of Buster Scruggs, il ...