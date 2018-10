Magari morisse | la frase shock del carabiniere intercettato su Stefano Cucchi

huffingtonpost

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) ", li mortacci sua oh". Con queste parole un, che secondo gli atti depositati dal pm Musarò sarebbe l'appuntato Vincenzo Nicolardi, si riferì amentre parlava col capoturno della centrale operativa del comando provinciale di Roma, nel corso di alcune comunicazioni (intercettate) radiofoniche e telefoniche intercorse tra le 3 di notte e le 7 del mattino del 16 ottobre 2009, giorno dell'arresto del giovane geometra romano.era stato arrestato poche ore prima, si trovava nella stazione dei carabinieri di tor sapienza e nella conversazione si fa riferimento alle sue condizioni di salute. "Mi ha chiamato Tor Sapienza. Lì c'è un detenuto dell'Appia, non so quando ce lo avete portato se stanotte o se ieri. È detenuto in cella e all'ospedale non può andare per fatti suoi", dice il capoturno della centrale. ...