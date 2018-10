"Magari morisse" - carabiniere choc su Cucchi

Omicidio Cucchi - genesi di un depistaggio : «Magari morisse - mortacci sua» : Le carte modificate per coprire le responsabilità, la necessità di evitare brutte figure all'Arma in un momento difficile e per non distruggere le carriere. E una frase shock. Ecco cosa dicono i nuovi atti in mano alla procura Caso Cucchi, aperta una nuova indagine: chi ha coperto i responsabili della sua morte?" Perché serve educare i poliziotti "