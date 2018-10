: Mafia, nuovo processo per esponente Fi - NotizieIN : Mafia, nuovo processo per esponente Fi - raffaellatraldi : RT @a_meluzzi: Lo stupro e l’omicidio di Desiree’ 16 anni a Roma è il nuovo caso Pamela altra vittima della mafia di spacciatori africani.… - TelevideoRai101 : Mafia, nuovo processo per esponente Fi -

Ci sarà unin Corte d'Appello per Giuseppe Pagliani,reggiano di Forza Italia coinvolto nell'inchiesta Aemilia contro la 'ndrangheta. Accusato di concorso esterno in associazione mafiosa aveva scelto il giudizio con rito abbreviato ed era stato assolto in primo grado e condannato -a settembre dell'anno scorso- a 4 anni. Questa notte la Cassazione ha però stabilito che ildi secondo grado è da rifare a causa della violazione di almeno un principio di diritto.(Di giovedì 25 ottobre 2018)