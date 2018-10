Madonna cerca uno chef | ' Stipendio da 125mila euro' Ecco cosa deve saper fare in cucina

ilgazzettino

: RT @RadioR101: Ottime notizie: Madonna ama la cucina italiana quindi fatevi sotto! ???? #R101News - pixie44042532 : RT @RadioR101: Ottime notizie: Madonna ama la cucina italiana quindi fatevi sotto! ???? #R101News - DARIOMANGONE1 : Madonna cerca chef che cucini kosher e sia disposto a viaggiare: '125mila euro all'anno' - M_Landieri : Federico Ariel, come sei messo ai fornelli? -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)quanto vale IN GIRO PER IL MONDO A far saltare la mosca al naso ai tabloid britannici sono state proprio le tre città scritte nell'annuncio: da tempo infattivive in Portogallo, dato che ...