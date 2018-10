Madonna cerca uno chef privato che cucini kosher e sia disposto a viaggiare Lo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) AAAsi “topcon esperienza in case private per cliente VVIP,a spostarsi tra Londra, Lisbona e New York e capace di cucinare pasti(ovvero conformi alle leggi della Torah seguite dal popolo ebraico, ndr)”. È questa l’inserzione apparsa sul sito dell’agenzia di collocamento Talent Private Stuff e, secondo gli indizi raccolti dalla stampa inglese, il “cliente VVIP” in questione sarebbe la signora Veronica Ciccone, meglio nota come. Lo stipendio offerto dalla popstar? “125mila euro all’anno”. “Per essere adatto a questo ruolo”, si legge nella descrizione dell’inserzione, è requisito essenziale la conoscenza della cucina. “The Principal, (ovvero il cliente e datore di lavoro, ndr) non dispone una cucinacon attrezzature specifiche, ma lodovrà comunque conoscere tutte le regole ...