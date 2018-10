Made in Italy | Lsdm a Copenaghen per ultima tappa 2018

Made in Italy - via alle riprese della nuova serie Taodue dedicata alla moda degli anni Settanta : La Taodue rimette nella fondina la pistola e tira fuori ago e filo. Un po' riduttivo, forse, eppure la casa di produzione di Pietro Valsecchi ha annunciato, nelle ore scorse, l'apertura del set di una sua nuova serie tv, questa volta lontana anni luce dal mondo del polizieschi che tanta fortuna gli ha portato: Made in Italy sarà infatti una serie dedicata alla nascita della grande moda italiana negli anni Settanta.Milano, New York ed il ...

Margherita Buy e Marco Bocci sul set di Made in Italy : la storia della moda italiana diventa una serie tv per Canale 5 : Le intenzioni di Mediaset sono quelle di mettersi davvero al lavoro sulle fiction ma in modo serio e il primo passo in avanti sembra essere Made in Italy. Questo è il titolo della serie le cui riprese sono iniziate proprio oggi a Milano per raccontare la nascita della moda italiana negli anni Settanta e che andrà in onda su Canale 5 il prossimo anno. Nei giorni scorsi si è parlato del fatto che Mediaset possa liberarsi di Premium ...

Coldiretti : boom per l'export del Made in Italy : Record storico per il made in Italy agroalimentare nel mondo con le esportazioni dei prodotti tricolore che salgono sopra i 28 miliardi di euro, toccando +3,4% nei primi 8 mesi del 2018. Questo quanto emerge dall'analisi di Coldiretti secondo cui quasi i ...

Tutti i band brand Made in Italy finiti in mani straniere - ultimo - Magneti Marelli - : Dalla Perla, a Versace e Gucci per non parlare di Loro Piana e anche marchi di lusso meno raffinati come Puma, nel settore dell'abbigliamento. Ma il 'Made in Italy' fa gola alle aziende estere su ...

Dalla moda all'alimentare - il Made in Italy in mani straniere - : Le eccellenze italiane fanno gola alle aziende estere in tutti i settori. Magneti Marelli è solo l'ultima ad andare fuori dal nostro paese. Asiatici e francesi sono i più grandi "predatori"

Coldiretti : esportazioni record per il Made in Italy agroalimentare nel 2018 : La qualità indiscussa e varietà della tradizione enogastronomia nel nostro paese è senza dubbio una delle caratteristiche maggiormente apprezzate dell’Italia nel mondo. Non è un caso se l’esportazione di prodotti agroalimentari nel resto del mondo rappresenta una enorme risorsa per l’economia e l’occupazione italiana. A dimostrazione dell’ottimo stato di salute di cui gode l’export agroalimentare italiano, i ...

Il Made in Italy perde un altro pezzo : ceduta la Magneti Marelli : Per la cifra di 6,2 miliardi di euro la Fiat Chrysler Automobiles ha venduto l'azienda fondata a Sesto San Giovanni nel 1919...

Monge bussa al mercato cinese «Il nostro cibo Made in Italy piace di più anche a cani e gatti» : View Larger Image Monge bussa al mercato cinese «Il nostro cibo Made in Italy piace di più anche a cani e gatti» Qual è l'andamento del mercato del pet food? «Continua a crescere, con leggere punte ...

Made in Italy : tradizione e modernità conquistano i mercati esteri : Motivo di orgoglio per le aziende italiane che possono fregiarsi di questa etichetta, l"espressione "Made in Italy" è per moltissime persone un simbolo chiaro e tangibile della creatività e dell"alta qualità italiana. Prodotti realizzati con cura nei minimi dettagli, dallo stile in grado non solo di essere al passo con i tempi ma addirittura di dettare i nuovi trend, sono la massima espressione della maestria artigianale d"Italia nel mondo.Ed è ...

La ricetta coreana per il Made in Italy : Produrre non basta più. Secondo LG, l'innovazione resta l'unica strada per battere la concorrenza. Anche quella cinese

Festa del Cinema di Roma - un party per i 15 anni delle Winx - le fatine 'Made in Italy' che hanno conquistato il Mondo : Un'ondata di colore ed allegria, che ha coinvolto le decine di piccoli in un magico red carpet danzato. Alice nella Città celebra i 15 anni delle Winx, le fate ideate da Iginio Straffi nel 2004, ...

Made in Italy - Coldiretti : la metà degli italiani favorevole ai dazi : Quasi la metà degli italiani (45%) è favorevole all’introduzione dei dazi per difendere il Made in Italy a tavola rispetto ai rischi legati al commercio internazionale. E’ quanto emerge dal rapporto Coldiretti/Ixe’ su “Gli italiani e l’Europa nel 2018” presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti a Villa d’Este a Cernobbio, che vede prevalere i cittadini tentati dal ricorso a misure ...

Coldiretti : per 2 italiani su 3 le politiche dell’Unione Europea sul cibo danneggiano il Made in Italy : Due italiani su tre (63 per cento) ritengono che le politiche dell’Unione Europea sul cibo danneggino il Made in Italy a tavola, mentre solo il 10% crede che l’agroalimentare tricolore stia beneficiando delle scelte comunitarie. E’ quanto emerge dal rapporto Coldiretti/Ixè su “Gli italiani e l’Europa nel 2018” presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti a Villa d’Este a Cernobbio, dal ...

Addio a Wanda Ferragamo - 97 anni - grande imprenditrice del Made in Italy : Addio a Wanda Miletti Ferragamo, vedova dal 1960 di Salvatore Ferragamo, il calzolaio italiano che conquistò Hollywood e che dal nulla creò un impero del lusso con la maison fiorentina, simbolo dell'...