Ma sui social si scatenano odio e ironia | Pago da bere

'Hai macchiato l'onore della famiglia' - fratello uccide la sorella di 17 anni a fucilate e manda il video sui social : ' Hai macchiato l'onore della famiglia ' , il fratello maggiore uccide la sorella di 17 anni a fucilte e manda il video sui social . Ha scatenato rabbia e indignazione un il filmato diffuso nelle ...

Tennis - Fognini insultato sui social : “penso di non poter fare di più” [FOTO] : Fabio Fognini ricoperto di insulti sui social da parte di un utente alquanto infervorato nonostante la vittoria di ieri a Vienna Fabio Fognini vittima di insulti sui social, incredibile ma vero, anche dopo una vittoria. Il Tennista italiano ha infatti superato Dzumhur per 6-3 6-4 in quel di Vienna, ma probabilmente allo scommettitore in questione tale risultato non andava bene. Su Instagram infatti Fognini è stato ricoperto di insulti da ...

I MEDICI 2/ Trionfo sui social : Lorenzo Il Magnifico conquista tutti : I MEDICI sono tornati su Rai Uno con la seconda stagione che parte vent'anni dopo la conclusione della prima. Il protagonista non è più Cosimo, ma Lorenzo il Magnifico: è un grande successo(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 07:43:00 GMT)

Karina Cascella vs Mario Serpa/ Lite sui social - lei : “opinionista inutile!”. Lui si infuria e... : Karina Cascella dopo aver partecipato a una puntata di Uomini e Donne, commenta su Instagram la presenza di Mario Serpa: "E' un opinionista inutile". Lui la chiama e si infuria(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 00:41:00 GMT)

Risse tra ragazzi organizzate sui social : Fight Club a Piacenza/ Video choc - un 15enne dietro la nuova "moda" : Risse tra ragazzi organizzate sui social: Fight Club a Piacenza, Video choc. Un 15enne dietro la nuova pericolosa "moda" che sta spopolando.

Barbara d'Urso - ecco per che cosa sta facendo il countdown sui social (Anteprima Blogo) : Da qualche giorno Barbara d'Urso ha fatto partire sui suoi social un countdown senza spiegarne il motivo. Secondo quanto apprende Blogo, il conto alla rovescia non sarebbe legato ad una sua eventuale partecipazione alla puntata di giovedì 25 ottobre del Grande Fratello Vip, come da più parti sul web si è letto. Stando a quanto ci risulta, infatti, la conduttrice di Canale 5 starebbe per lanciare nelle edicole il giornale di Pomeriggio ...

Piacenza - risse in centro in stile “Fight Club” organizzate sui social tra ragazzi : il “pubblico” li incita. Le immagini : Due ragazzini che si prendono a pugni, come fossero su un ring, e intorno decine di persone che li incitano. È la nuova “moda” scoppiata nel centro di Piacenza e che secondo gli inquirenti andrebbe avanti da circa un mese. Alle risse partecipano giovanissimi, quasi sempre minorenni, e vengono organizzate sui social. Sarebbero dieci i ragazzi che rischiano la denuncia, mentre solo sabato scorso sono state identificate 63 persone. Il ...

Manchester United-Juventus - Pogba sui social : 'Oggi è un giorno speciale' : TORINO - Cristiano Ronaldo non sarà l'unico ex di lusso del match di stasera all' Old Trafford . C'è anche Paul Pogba , che a differenza di CR7 ha indossato solo le maglie di Manchester United e ...

Francesco Monte delude al GF Vip - Elia Fongaro conquista il web : fan in sfida sui social : Grande Fratello Vip, Francesco Monte non piace ai telespettatori: Elia Fongaro il più apprezzato della serata Il fascino e la bellezza di Francesco Monte sono oggettivamente due elementi che lo hanno sempre aiutato a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Questo, però, non lo ha certo reso immune da critiche in questi anni. Stasera, per […] L'articolo Francesco Monte delude al GF Vip, Elia Fongaro conquista il web: fan in sfida sui ...

Uomini e Donne - Beatrice Valli in lacrime : sui social piange per i figli : Nata nel gennaio del 1995, Beatrice Valli è nota ai più per aver partecipato a ”Uomini e Donne” nelle vesti di corteggiatrice del tronista Marco Fantini. Prima di iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo, Beatrice ha lavorato nel negozio di suo zio. Successivamente, nel 2015 e 2016 ha partecipato al Coca Cola Summer Festival, sempre in onda su Canale 5, in qualità di intervistatrice nel backstage della manifestazione. Con ...