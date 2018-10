M5s | emergenza topi a Messina

Dl Genova - M5s deposita emendamento su emergenza fanghi : “Obbligo dosare idrocarburi”. Verdi : “Limiti elevatissimi” : Solo nel 2016, sui terreni italiani sono state sparse tonnellate di fanghi con molte criticità e nessuna legge organica a regolarne l’uso. In attesa di paletti precisi e chiari per salvaguardare ambiente e salute, chiudendo le porte ai ricorsi che finora hanno sentenze favorevoli, prosegue la polemica tra ambientalisti e governo. Dopo che nel decreto Genova era spuntato un articolo che portava a 1.000 mg/kg il limite per gli idrocarburi ...