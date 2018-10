L' uomo del Frigido ha detto sì | col suo trattore

Addio a Keiichiro Kimura - creatore dell’ uomo Tigre e Mimì Ayuhara : Un altro grande dell’animazione giapponese se ne è andato: Keiichiro Kimura è morto per un infarto a 80 anni. Il decesso è avvenuto il 19 ottobre, ma la notizia si è diffusa tra i media occidentali solo qualche giorno dopo. Kimura è stato il creatore di tante serie animate, famose negli anni Settanta e Ottanta: il regista giapponese, nonostante fosse stato respinto dagli Istituti d’arte, era riuscito a trasformare la sua passione per ...

È morto lo storico animatore dell’ uomo Tigre : Il nome Keiichiro Kimura probabilmente non dirà molto nemmeno agli appassionati di anime giapponesi eppure l’artista, morto il 19 ottobre 2018 all’età di 80 anni, ha fatto la storia dell’animazione d’importazione nipponica. È stato infatti il regista e character designer di due dei titoli più popolari di questo genere, ovvero Cyborg 009 del 1968 ma soprattutto de L’uomo Tigre del 1969. Fu in particolare ...

Keiichiro Kimura morto - addio al “papà” dell’uomo Tigre : suoi anche molti cartoni animati cult degli anni ’80 : È morto per un infarto Keiichiro Kimura, regista giapponese di animazione conosciuto come il “papà” dell’Uomo Tigre, il famoso personaggio con la maschera da Tigre. Creatore di numerosi cartoni animati mitici degli anni Ottanta, come “L’Uomo Tigre” appunto, Kimura aveva 80 anni e aveva iniziato a lavorare alla celebre Toei animation nel 1961. Tra i personaggi usciti dalla sua penna ricordiamo ...