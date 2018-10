L’ultimo episodio di Arrow 7 ha rivelato la sessualità di William? L’indizio

Torna Blue Bloods 8 su Rai2 il 1° settembre : sarà L’ultimo episodio in onda prima della pausa? : La programmazione di Blue Bloods 8 su Rai2 fa impazzire il pubblico. La scorsa settimana, la serie è Tornata inaspettatamente in onda, senza dovuto preavviso. Questo sabato, lo show continuerà ad essere trasmesso, mentre non vi è traccia di una trasmissione nella seconda serata di domenica. L'ottava stagione sta lentamente volgendo al termine, e stasera, 1° settembre andrà in onda il diciassettesimo episodio. Si intitola "Ripensamenti" ...