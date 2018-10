Luchè | Il rapper acclamato su Instagram annucia il “Potere live tour”

domanipress

: TIki Taka – “L’affetto per i tecnici è da perdenti”, il rapper Luché replica a Cruciani: “Ma che dice questo? E’ al… - sscalcionapoli1 : TIki Taka – “L’affetto per i tecnici è da perdenti”, il rapper Luché replica a Cruciani: “Ma che dice questo? E’ al… - sscalcionapoli1 : Tiki Taka – Il rapper Luchè: “Napoli e Juve le squadre più interessanti, noi napoletani ci crediamo sempre!”… - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: TIKI TAKA - Il rapper Luchè: 'Napoli e Juve le squadre più interessanti, noi napoletani ci crediamo sempre!' https://t.… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Dopo il grande successo dell’uscita del suo ultimo album”, pubblicato lo scorso 29 giugno e subito entrato sul podio delle classifiche dei dischi più venduti in Italia (FIMI), ilannuncia la partenza del, nuovo tour che lo vedrà protagonista nei principali club della penisola italiana per tutta la stagione invernale. Ildiinizierà il 23 Novembre da Bologna per proseguire il 24 Novembre a Firenze, il 7 Dicembre a Brindisi, l’8 Dicembre a Potenza, il 22 Dicembre a Bari, il 5 Gennaio a Napoli, 12 Gennaio a Senigallia (An), il 19 Gennaio a Torino, il 26 Gennaio a Milano, il 9 Febbraio a Roma, il 16 Febbraio a Treviso e il 23 Febbraio a Catania. Il celebre, al secolo Luca Imprudente, tra le più interessanti penne della scena urban italiana, può vantare di quasi mezzo milione di followers solo su. L’artista, ...