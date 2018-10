L' uccisione di Desirèe non sorprende la gente di San Lorenzo | Qua è uno schifo Ma

huffingtonpost

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) "Nun so' stati quelli della piazza, so' stati quelli de là" dice Gaspare, che da tanti anni in piazza ci lavora. La piazza del Quartiere Sanè piazza dell'Immacolata, il cuore pulsante del degrado del quartiere, quelli de là sono gli occupanti di Via dei Lucani 22. L'edificio nel quale è stata ritrovata morta Desirèe Mariottini nella notte tra giovedì e venerdì 19 ottobre. Marco e Anna lavorano nel quartiere, in zona ci vivono e la conoscono bene: "Lo stabile non è mai stato presidiato" dicono. "È occupato da abusivi, per lo più stranieri, ma è diviso in tre edifici. Al centro c'è quello dov'è morta la ragazza. Quello è pericoloso, spacciatori e tossici. Negli altri due invece, chi ci viveva erano profughi per lo più. Non mi sembravano brutte facce".Anna ha paura: "Il clima ...