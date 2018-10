Luca Zaia prossimo commissario italiano a Bruxelles? L’idea di Matteo Salvini in vista

Veneto - lettera aperta a Luca Zaia : davvero è utile regalare bandiere di San Marco ai neonati? : Gentilissimo Presidente della Regione Veneto Luca Zaia , sono il Dott. Luca Faccio da Bassano del Grappa, mi occupo di tematiche socio–politiche con particolare attenzione alla disabilità. Le scrivo per invitarla a non rendere effettiva la proposta di regalare la bandiera di San Marco ad ogni nuovo bimbo o bimba che nasce in Veneto , per affermare la propria appartenenza (identità) al “Popolo Veneto ”. Personalmente credo che i 50mila euro spesi ...

Luca Zaia e Giovanni Malagò ad Appendino : "Sulle Olimpiadi ripensaci" : "Questa non è una sfida o una prova muscolare, approfitto per fare un ultimo appello alla sindaca Chiara Appendino, avevo battezzato io il tridente". Ai microfoni di Radio Anch'io su Radio 1, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, fa un ultimo tentativo per far tornare Torino in corsa per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. "Io sono un inguaribile ottimista, ci sono non solo i 980 milioni per le Olimpiadi. Noi ...