Lotteria | la storia dell’incredibile vincita da 1 | 6 miliardi di dollari

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Gli Stati Uniti erano in fibrillazione oggi in attesa del responso di Mega Millions che non è una sola, ma un consorzio di lotterie che dal 1996 distribuiscono felicità in. Un’attesa febbricitante Erano 25 settimane che nessuno azzeccava la combinazione dei 6 numeri necessari a centrare lae il montepremi è lievitato così fino a 1,6di, circa 1,39di euro. E alla fine è uscito il jolly: è stato venduto in South Carolina il fortunato biglietto che ha sbancato Mega Millions, aggiudicandosi il jackpot da record dopo le 25 estrazioni a vuoto. Il premio: meglio tutto a rate o una soluzione unica da quasi un miliardo? L’Identità’ del vincitore non è stata resa nota, ma si sa che potrà scegliere di incassare la somma in una soluzione una tantum, pari tuttavia a ‘soli’ 878 milioni di. Altrimenti, il ...