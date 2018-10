Lotta | Mondiali Budapest 2018 | Sara Da Col eliminata al primo turno dei -62 kg dalla

Lotta - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di oggi (mercoledì 24 ottobre). Tutti gli azzurri in gara : Il programma dei Campionati del Mondo 2018 di Lotta in corso di svolgimento a Budapest prosegue con una quinta giornata di gare in cui verranno assegnati quattro titoli nella Lotta libera femminile. Precisamente saranno i 65, 68, 72 e 76 kg che cominceranno a partire dalle 10.30 con i tabelloni di ripescaggio per il bronzo e che culmineranno con la sessione serale in cui andranno in scena le sfide decisive per le medaglie. Nella sessione ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : assegnati gli ultimi due titoli al maschile ed i primi due al femminile. Bronzo per Conyedo - out Dalma Caneva : Il medagliere dell’Italia si sblocca alla quarta giornata dei Campionati del Mondo 2018 di Lotta in corso di svolgimento a Budapest grazie alla medaglia di Bronzo di Abraham Conyedo nella categoria olimpica dei 97 kg. Peccato per la prima azzurra impegnata nella Lotta libera femminile, infatti Dalma Caneva è stata estromessa dal tabellone dei 68 kg ai quarti di finale dalla cinese Feng Zhou mancando anche il ripescaggio a causa della ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : nei 97 kg Abraham Conyedo conquista il BRONZO!!! Battuto il magiaro Pavlo Oliinyk : Si chiude al meglio la quarta giornata dei Mondiali di Lotta in corso a Budapest per i colori azzurri. In Ungheria l’Italia finalmente sblocca il medagliere: Abraham de Jesus Conyedo Ruano nella categoria 97 kg vince il bronzo battendo nella finalina il magiaro Pavlo Oliinyk! L’incontro termina 2-2, ma l’azzurro mette a segno l’ultimo punto e porta a casa la medaglia. Incontro non bellissimo, con lunghe fasi di studio e ...

Lotta femminile - Mondiali Budapest 2018 : nei 68 kg Dalma Caneva viene eliminata nei quarti di finale da Feng Zhou : Arriva lo stop alle buone notizie nella quarta giornata dei Mondiali di Lotta in corso a Budapest per i colori azzurri: in Ungheria nella categoria 68 kg femminile Dalma Caneva ha perso nei quarti di finale contro Feng Zhou per 1-12 e deve ora sperare che la cinese vinca la propria semifinale per accedere ai ripescaggi. Nella prima metà dell’incontro è l’azzurra a chiudere in vantaggio per 1-0 grazie al punto ricevuto per maggior ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la preview delle gare - all-around. Simone Biles per la leggenda! Che Lotta per l’argento : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Al femminile verranno assegnati sei titoli, analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta con le preview delle singole gare. Ora spazio al concorso generale individuale (all-around). Simone Biles si presenta per entrare definitivamente nella leggenda della Polvere di Magnesio. La Reginetta indiscussa di questo sport ha conquistato tre titoli ...

Lotta femminile - Mondiali Budapest 2018 : nei 68 kg Dalma Caneva supera Meerim Zhumanazarova e passa ai quarti! : Continuano ad arrivare buone notizie nella quarta giornata dei Mondiali di Lotta in corso a Budapest per i colori azzurri: in Ungheria nella categoria 68 kg femminile Dalma Caneva ha superato negli ottavi di finale l’atleta del Kirghizistan Meerim Zhumanazarova per 6-5 e nei quarti attende la cinese Feng Zhou. Dopo aver comandato ampiamente nella prima metà dell’incontro, l’azzurra ha gestito nella seconda parte, forte del 6-2. ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : nei ripescaggi dei 97 kg Abraham Conyedo batte Batzul Ulziisaikhan e va in finale per il bronzo : Prosegue come meglio non poteva la quarta giornata dei Mondiali di Lotta in corso a Budapest per i colori azzurri: in Ungheria l’Italia potrebbe finalmente sbloccare il suo medagliere. Abraham de Jesus Conyedo Ruano nella categoria 97 kg si è qualificato per la finale per il bronzo che si disputerà questa sera alle ore 18.00, dove affronterà il magiaro Pavlo Oliinyk. L’azzurro ha battuto nell’incontro di ripescaggio il mongolo ...

Lotta femminile - Mondiali Budapest 2018 : nei 68 kg Dalma Caneva supera Elis Manolova e va agli ottavi. Sfiderà Meerim Zhumanazarova : Inizia bene la quarta giornata dei Mondiali di Lotta in corso a Budapest per i colori azzurri: in Ungheria nella categoria 68 kg femminile Dalma Caneva ha superato nel turno di qualificazione l’azera Elis Manolova ed ora affronterà agli ottavi di finale l’atleta del Kirghizistan Meerim Zhumanazarova. Dopo aver conquistato un punto di vantaggio nella prima metà dell’incontro, l’azzurra ha ribaltato a proprio favore una ...

Lotta femminile - Mondiali 2018 : Dalma Caneva supera Elis Manolova e va agli ottavi. Sfiderà Meerim Zhumanazarova : Inizia bene la quarta giornata dei Mondiali di Lotta in corso a Budapest per i colori azzurri: in Ungheria nella categoria 68 kg femminile Dalma Caneva ha superato nel turno di qualificazione l’azera Elis Manolova ed ora affronterà agli ottavi di finale l’atleta del Kirghizistan Meerim Zhumanazarova. Dopo aver conquistato un punto di vantaggio nella prima metà dell’incontro, l’azzurra ha ribaltato a proprio favore una ...

Lotta - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di oggi (martedì 23 ottobre). Tutti gli azzurri in gara : Proseguiranno oggi a Budapest, in Ungheria, i Mondiali senior di Lotta: in questa quarta giornata di gare saranno protagoniste otto categorie di peso della Lotta libera. Quattro, ovvero 65, 68, 72 e 76 kg femminili disputeranno al mattino le eliminatorie e le semifinali al pomeriggio, mentre altre quattro, ovvero 70 e 97 kg maschili e 55 e 59 kg femminili vedranno i ripescaggi al mattino e le finali in chiusura di giornata. Saranno in gara oggi ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : assegnati altri quattro titoli. Abraham Conyedo ai ripescaggi : Si conclude la terza giornata dei Mondiali di Lotta a Budapest, in Ungheria: assegnati altri quattro titoli e delineate le finali di altri quattro tabelloni, che si esauriranno domani. Una speranza per l’Italia: Abraham de Jesus Conyedo Ruano va fuori ai quarti nei 97 kg e domani nei ripescaggi punta alla medaglia di bronzo. Nei 57 kg oro al russo Zavur Uguev, che in finale batte il kazako Nurislam Sanayev, mentre le medaglie di bronzo ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : Abraham Conyedo viene ripescato e domani si giocherà il bronzo : È arrivata la notizia che ci si auspicava: Abraham Conyedo è ufficialmente ripescato e domani andrà a caccia del bronzo iridato nella categoria olimpica di Lotta libera dei 97 kg. L’azzurro ha usufruito dell’ingresso in finalissima dello statunitense campione olimpico in carica Kyle Snyder (il quale aveva sconfitto ai quarti di finale proprio il nostro portacolori) per accedere al mini-tabellone di ripescaggio per qualificarsi alla ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : Abraham Conyedo si arrende al campione olimpico Kyle Snyder ai quarti di finale. L’azzurro spera nel ripescaggio per il bronzo : Abraham Conyedo è costretto alla resa a cospetto dello statunitense Kyle Snyder ai quarti di finale della categoria olimpica 97 kg ai Campionati del Mondo 2018 di Lotta libera in corso di svolgimento a Budapest, ed ora spera di poter essere ripescato per giocarsi la medaglia di bronzo nella giornata di domani. L’azzurro è stato sovrastato dallo strapotere fisico e tecnico da parte del due volte campione del mondo e campione olimpico in ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : Abraham Conyedo vince e convince contro Yamaguchi! L’azzurro vola ai quarti di finale - ad attenderlo c’è Snyder : Abraham Conyedo vince anche contro il giapponese Takeshi Yamaguchi e prosegue la sua cavalcata nel tabellone della categoria olimpica 97 kg ai Campionati del Mondo 2018 di Lotta libera in svolgimento a Budapest, in Ungheria. L’azzurro si è imposto per 7-2 nell’incontro di ottavi di finale con il nipponico accedendo così ai quarti di finale iridati, in cui combatterà contro il campione iridato in carica Kyle Snyder in un incontro ...