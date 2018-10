L’orologio di Ronaldo da 2 milioni? Non è il più caro degli sportivi

vanityfair

: #Juve, #CR7 e l'orologio di diamanti: vale almeno 2 milioni di euro - Gazzetta_it : #Juve, #CR7 e l'orologio di diamanti: vale almeno 2 milioni di euro - Yogaolic : RT @_DAGOSPIA_: FLASH! CR7, CHE GIOIELLO – CRISTIANO RONALDO SFOGGIA L'OROLOGIO DI DIAMANTI DA 2 MILIONI DI EURO - ALESSIinfo1 : L’orologio di Cristiano Ronaldo, quanto vale e di che marca è -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) CristianoFloyd MayweatherFloyd MayweatherRafa NafalDiego Armando MaradonaDavid BeckhamSamuel Eto'o Alex RodríguezLeBron JamesRoger FedererNon stupitevi di Cristiano. Il suo orologio da 424 diamanti, più rubini, e duedi euro di valore non è un caso unico nel mondo dello sport e non è neanche il più costoso indossato da uno sportivo. Quello del portoghese si è però visto benissimo durante la conferenza stampa di presentazione della partita di Champions League fra Manchester United e Juventus e ha fatto discutere, per l’imponenza e il valore. https://www.instagram.com/p/BmleMzQAPph/?taken-by=franckmuller_geneve È un orologio che può essere definito un gioiello. È creato da Franck Muller Geneve, casa storica ginevrina che hafra i suoi volti. Non è l’unico della collezione del calciatore che, quando non è in campo, non si nega oggetti di valore e di ...